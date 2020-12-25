"Норникель" наградили орденом благоверного князя Даниила Московского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил председателю правления "Норильского никеля" Владимиру Потанину орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени в связи с 85-летием основания компании, сообщает в пятницу пресс-служба Патриарха.

"За последние пять лет "Норникель" оказал поддержку в строительстве и ремонте более двух десятков храмов и монастырей, активно участвуя как в программе строительства православных храмов в Москве, так и в возведении храмовых комплексов в регионах нахождения своих производственных предприятий на Таймырском и Кольском полуостровах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 компания также выделила сотни миллионов рублей для 56 организаций, оказывающих помощь многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, женщинам с детьми в кризисной ситуации, а также оказали поддержку девяти социальным проектам в Москве.

"Это горячая линия службы "Милосердия", Служба помощи бездомным, Группа работы с просителями, "Ангар спасения", Дом для мамы, Свято-Димитриевское сестричество, портал о благотворительности Милосердие.ru, Служба добровольцев "Милосердие" и Свято-Софийский социальный дом", - добавили в пресс-службе.

Горно-металлургическая компания "Норникель" является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.