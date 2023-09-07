ТМК выбрала лучшие бизнес-проекты с экономическим эффектом около 2 млрд рублей

В рамках корпоративного форума "Горизонты" прошла Молодежная научно-практическая конференция, на которой представители заводов и управляющей компании презентовали более 250 проектов

ТАСС, 7 сентября. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) назвала лучшие инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов по итогам 19-го корпоративного форума "Горизонты". В мероприятии приняли участие около 700 сотрудников предприятий компании из разных регионов России.

Форум проводит Корпоративный университет ТМК2U. Его центральным событием является Молодежная научно-практическая конференция (МНПК). В рамках МНПК представители заводов и управляющей компании презентовали более 250 проектов по четырем повесткам - Бизнес, Digital, Металлургия SMART, Стратегия устойчивого развития - и 18 трекам.

Победителями и призерами МНПК стали проекты по повышению качества нержавеющих труб, разработке технологии сварки труб большого диаметра из высокопрочных марок стали, оптимизации производственных затрат, повышению энергоэффективности оборудования, организации единого центра компетенций в области безопасности труда и другие. В рамках обновленного пятидневного IT-трека сотрудники команды IT-специалистов компании, объединенные брендом ТМК++, создали и защитили прототип решений для кадровой и маркетинговой служб, прошли киберучения по отражению атак на IT-инфраструктуру и провели короткие презентации-питчинги идей.

В конкурсе рационализаторских предложений и проектов "Парк идей" первое место занял проект комплексной системы "Электронный секретарь руководителя" для цифровизации и оптимизации процессов делопроизводства. Также в рамках форума прошел конкурс молодых мастеров производства "Мастерская лидерства", где оценивались лидерские компетенции, системное мышление и управление командой.

В ходе деловой программы сотрудники ТМК встретились с генеральным директором компании Сергеем Чикаловым, а также приглашенными спикерами - выдающимися экспертами в области бизнеса, экономики, спорта и образования. Также участники прошли тренинги для развития "гибких" навыков SOTА_School, соревновались в бадминтоне и пляжном волейболе. В рамках форума состоялся финальный этап корпоративного чемпионата по мини-футболу, турнир по шахматам и фестиваль команд КВН.

Традиционно на форуме огласили итоги конкурса лучших практик в области управления персоналом "КорпМиссия: Человек и Общество", победителем которого стал Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в ТМК. Также награды получили победители конкурса корпоративных СМИ имени Сергея Папина. В блоках "Печатные СМИ" и "Телевизионные СМИ" оценивались работы в номинациях "Персона", "Бизнес", "Цифровизация", "Устойчивое развитие". Победителями стали представители входящих в ТМК ВТЗ, Северского трубного (СТЗ), Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) и Челябинского трубопрокатного заводов (ЧТПЗ), а также управляющей компании.

"Форум "Горизонты" направлен на выявление и поддержку активных и перспективных сотрудников ТМК. Каждый год экспертные комиссии отмечают, как растет уровень участников не только в части глубины проработки проектов, но и презентационных навыков. Подчеркну, что большая часть проектов будет реализована или включена в программу повышения операционной эффективности компании - это значит, что инициативы будут масштабированы на другие предприятия ТМК. Многие из победителей войдут в управленческий резерв компании - у них появится еще одна возможность расти в карьерном и профессиональном плане", - сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом - директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

За годы работы форум "Горизонты" позволил сформировать действенную систему поиска, отбора и продвижения наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей ТМК. В 2024 году форуму "Горизонты" исполнится 20 лет.