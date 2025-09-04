Пилотный проект охватил 55 регионов России - от Калининградской области до Сахалина

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по маркировке кондитерских изделий, проходивший с 1 марта по 31 августа 2025 года, успешно завершен. Эксперимент в этой категории стал одним из самых масштабных, он охватил более 22 тыс. участников рынка, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

С 1 сентября началась обязательная регистрация в системе маркировки для всех участников рынка, а с 1 марта 2026 года потребители получат возможность проверять легальность сахаристых кондитерских изделий через мобильное приложение "Честный Знак". Первыми под контроль перейдут сахаристые изделия: печенье, зефир, пастила, мармелад, пряники, восточные сладости, вафли, а также различные пасты: шоколадные, ореховые и прочие.

"Эксперимент по маркировке товарной группы "Сладости" стал одним из самых масштабных, охватив 55 регионов России - от Калининградской области до Сахалина. За это время к системе подключились более 22,4 тыс. участников оборота: 494 производителя, 81 импортер и свыше 21 тыс. предприятий оптово-розничной торговли. Всего промаркировано 80 тонн продукции - до старта обязательных требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активными регионами по количеству участников эксперимента стали Московская область, Москва, Алтайский и Свердловский край. Самыми популярными товарами для добровольной маркировки стали печенье, шоколад и маршмеллоу.

"Успешное завершение эксперимента показало высокую готовность отрасли к внедрению маркировки. Мы видим, что бизнес не просто выполняет требования регулятора, а активно интересуется дополнительными возможностями системы. Сейчас стартовал первый этап - всем участникам оборота необходимо зарегистрироваться в системе и настроить бизнес-процессы, чтобы к моменту обязательного ввода маркировки работать без сбоев", - рассказала Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Подготовка бизнеса

Как поделились в компании "Мон’дэлис Русь", эксперимент позволил обеспечить бесперебойные поставки продукции потребителям после ее обязательного введения. "Вместе с ЦРПТ и интегратором мы протестировали нанесение кодов на разные виды упаковки и для каждого продукта подобрали оптимальный способ нанесения, который гарантирует высокое качество кода и скорость нанесения до 25 200 упаковок в час. Эксперимент также позволил выявить технологические вызовы, актуальные для всей отрасли", - сообщили в компании, данные которой приводит ЦРПТ.

Техническая интеграция маркировки прошла гладко благодаря отработанной инфраструктуре "Честного знака", отметил гендиректор "Трекмарк" Сергей Протасов. По его словам, которые приводит пресс-служба, производственные и бизнес-процессы большой доли участников оборота соответствуют уже ранее отработанным и внедренным техническим решениям в других индустриях, что позволило реализовать за короткое время почти 30 пилотных проектов на разных видах продукции, производственных скоростях и типах линий.

Основатель бренда здорового питания ProteinRex Андрей Попов подчеркнул, что за время введения маркировки в разных товарных группах, между компанией, ЦРПТ и "Роскачеством" уже сформировалось партнерство. "Разобравшись во всех тонкостях процесса маркировки и адаптировав операционные процессы, мы действительно стали командой. Командой, способной быстро и качественно решать даже самые сложные задачи - бороться с появлением на рынке некачественной продукции и защищать потребителя", - цитирует ЦРПТ, слова Попова.

