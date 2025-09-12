С 1 сентября 2025 года участники рынка растворимых завариваемых напитков начали регистрироваться в системе маркировки "Честный знак", обязательное нанесение кодов на продукцию начнется позже и поэтапно, начиная с 1 декабря

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Производители чая, кофе и какао успешно приняли участие в эксперименте по маркировке товаров, который проходил с 1 июня по 31 августа 2025 года. Участники рынка отметили эффективность и удобство системы маркировки, никаких замедлений производственных линий и их мощностей не обнаружено, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

С 1 сентября 2025 года участники рынка растворимых завариваемых напитков начали регистрироваться в системе маркировки "Честный знак", обязательное нанесение кодов на продукцию начнется позже и поэтапно, начиная с 1 декабря. Для основных категорий - чая и кофе - обязательные требования начнутся только с 1 апреля и 1 июня 2026 года соответственно. Поэтапное внедрение маркировки позволит бизнесу подготовиться комфортно, времени достаточно, чтобы адаптироваться к требованиям законодательства и завершить подготовку в срок.

В ЦРПТ отметили, что в ходе добровольного эксперимента прошли 34 теста на 39 линиях, маркировка опробована на разные виды упаковки. Как добавили участники рынка и интеграторы, все ключевые технические решения были успешно протестированы, коды стабильно считывались, интеграция с системами учета прошла без сбоев.

"Объединенная чайная компания" одной из первых протестировала нанесение кодов на различные форм-факторы. Директор по маркетингу Влада Осипова, рассказала, что результат эксперимента успешен: было протестировано оборудование и технические решения по нанесению кодов "Честный знак", маркировка не повлияла на линию фасовки, производственные мощности сохранены. "По результатам испытаний удалось корректно промаркировать тестовую партию продукции, нештатные ситуации в работе оборудования не выявлены. В рамках эксперимента мы уже произвели тестовую партию продукции, в дальнейшем планируем обязательно использовать аналитику, которую предоставляет система маркировки", – цитирует ЦРПТ слова Осиповой.

Защита добросовестных производителей

Эксперименты по маркировке растворимых напитков – чая, кофе и других форматов – показали высокую эффективность: коды успешно наносились на различные виды упаковки, стабильно считывались и корректно интегрировались с системами учета, рассказал исполнительный директор интегратора МАСТ Алексей Журавский. По его словам, которые приводит ЦРПТ, опыт подтверждает, что можно помогать новым участникам рынка быстро и без сбоев подключаться к "Честному знаку", внедрять маркировку в новые товарные группы и при этом сохранять бесперебойную работу производства и логистики. "Для бизнеса это означает прозрачность процессов и уверенность в соблюдении нормативных требований, а для потребителей — гарантию легальности и безопасности продукции. В результате повышается доверие к рынку, снижаются риски контрафакта и формируются равные условия для всех участников оборота", – резюмировал он.

Как отметил директор "Ингрессо Кофе" Денис Мансуров, компания поддерживает все усилия, направленные на защиту именно оригинального товара и его заявленного качества. "В целом, я думаю, что мы можем столкнуться с какими-то сложностями при маркировке, но я полностью за то, чтобы система продаж производителей была максимально прозрачна. <…> Я принял участие в эксперименте по маркировке, так как мне было важно понять, как эта система работает. Мы готовы включаться в нее максимально, давать обратную связь о возможных недочетах для совместного устранения, чтобы наш покупатель покупал именно тот качественный продукт, который заявлен на упаковке", - сказал Мансуров, слова которого приводит пресс-служба.

Важность участия в эксперименте подтверждает руководитель шоколадной мануфактуры "Тимани", производитель какао Анна Слободчикова. "Для меня, как небольшого производителя какао, было важно максимально оперативно и эффективно включиться во все процессы маркировки. На первый взгляд все казалось сложным и непонятным – новые процессы всегда требуют адаптации. Но на своем опыте хочу сказать другим коллегам, не бояться и делать все вовремя, участвовать в экспериментах, не откладывать все вопросы напоследок", - цитирует ЦРПТ ее слова.

В свою очередь руководитель отдела закупок компании "Смарт Бьюти", производитель травяных чайных напитков Елена Петрухина, слова которой приводит пресс-служба, также отметила, что эксперимент проешл успешно, интегратор подобрал оборудование, быстро настроил его и показали весь цикл работы. "Предложенное решение полностью закрывает нашу потребность по маркировке Data Matrix кодами, и теперь мы уверены, что сможем соблюдать все требования законодательства и защитить свой товар от подделок", - прокомментировала она.