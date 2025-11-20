В Сколково прошел фестиваль Sk Challenge 2025

ТАСС, 20 ноября. Фестиваль стал итоговым событием Конкурса молодежных технологических проектов Технопарка "Сколково" "Sk Challenge 2025" (6+). Генеральным партнером мероприятия выступил Сбер. Более тысячи школьников и студентов из разных регионов страны приехали в Сколково, чтобы познакомиться с передовыми технологическими решениями, принять участие в интерактивных активностях и узнать о современных цифровых практиках.

В этом году в конкурсе приняли участие более 3000 ребят из 89 регионов России. По итогам многоступенчатой экспертной оценки было определено 80 победителей и призеров, среди которых 24 победителя и призера в двух направлениях, предложенных Сбером: "Искусственный интеллект" и "Маркетинговые технологии". В этом году конкурсные задания включали разработку детского ИИ-помощника - цифрового спутника ребенка в учебе и повседневной жизни, а также создание концепции коллаборации детской СберКарты с российским брендом.

Гостям фестиваля была представлена насыщенная программа. В интерактивной зоне участники учились безопасно ориентироваться в цифровой среде, тестировали ИИ-помощника СберКота и получали памятные сувениры. Самые юные посетители смогли отправиться в игровое пространство, где через задания развивали память, общались и получали памятные призы.

"Мы верим, поддержка молодых инноваторов - это не просто инвестиция в технологии, это инвестиция в будущее нашей страны и здесь нам важно помогать молодым талантам раскрывать свой потенциал и воплощать самые смелые идеи в жизнь. Sk Challenge 2025 стал ярким доказательством того, что современные школьники и студенты обладают невероятным потенциалом в области искусственного интеллекта и цифровых решений. Мы восхищены креативностью и профессионализмом участников, их способностью создавать продукты, которые действительно могут изменить мир к лучшему", – сообщила Яшумова Евгения, руководитель направления маркетинга продуктов для детей и молодежи Сбербанк.