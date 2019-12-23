"Русский Уголь": разрез Северо-Восточный досрочно выполнил план на 2019 год

Барнаул, 23 декабря. Расположенный в Амурской области разрез Северо-Восточный досрочно выполнил производственный план по добыче бурого энергетического угля на 2019 год. На предприятии уже добыто около 1,3 млн т топлива, которое отгружается на внутренний рынок, сообщает пресс-служба входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь".

Разрез Северо-Восточный – старейшее угледобывающее предприятие в составе активов "Русского Угля". Энергетический уголь здесь добывают открытым способом с 1932 года. Потребителями амурского угля являются крупные генерирующие компании и структуры ЖКХ региона. Топливо также поставляется в Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

"Коллектив разреза Северо-Восточный 6 декабря выполнил производственный план 2019 года и теперь работает на перевыполнение плана. Объем добычи разреза на данный момент составляет около 1,3 млн т твердого топлива", - сообщил генеральный директор АО "Амуруголь" Андрей Расщупкин.

Разрез Северо-Восточный отрабатывает запасы Райчихинского буроугольного месторождения. На предприятии применяется бестранспортная система разработки. Добываемый уголь отгружается непосредственно из забоя в полувагоны.

Ежегодно на предприятиях "Русского Угля" в Амурской области добывается более 3 млн т бурого энергетического угля.