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"Русский Уголь": разрез Северо-Восточный досрочно выполнил план на 2019 год

На предприятии уже добыто порядка 1,3 млн т твердого топлива
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© Пресс-служба компании "Русский уголь"

Барнаул, 23 декабря. Расположенный в Амурской области разрез Северо-Восточный досрочно выполнил производственный план по добыче бурого энергетического угля на 2019 год. На предприятии уже добыто около 1,3 млн т топлива, которое отгружается на внутренний рынок, сообщает пресс-служба входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь".

Разрез Северо-Восточный – старейшее угледобывающее предприятие в составе активов "Русского Угля". Энергетический уголь здесь добывают открытым способом с 1932 года. Потребителями амурского угля являются крупные генерирующие компании и структуры ЖКХ региона. Топливо также поставляется в Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

"Коллектив разреза Северо-Восточный 6 декабря выполнил производственный план 2019 года и теперь работает на перевыполнение плана. Объем добычи разреза на данный момент составляет около 1,3 млн т твердого топлива", -  сообщил генеральный директор АО "Амуруголь" Андрей Расщупкин.

Разрез Северо-Восточный отрабатывает запасы Райчихинского буроугольного месторождения. На предприятии применяется бестранспортная система разработки. Добываемый уголь отгружается непосредственно из забоя в полувагоны.

Ежегодно на предприятиях "Русского Угля" в Амурской области добывается более 3 млн т бурого энергетического угля.

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