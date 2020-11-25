Утверждена стратегия развития ЮУрГУ

Челябинск, 25 ноября. На очередном заседании Наблюдательного совета Южно-Уральского государственного университета утверждена стратегия развития вуза до 2030 года. Заседание Наблюдательного совета прошло в онлайн-формате 10 ноября. Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков представил доработанный вариант стратегии развития университета, выполненный с учетом ранее высказанных замечаний и предложений.

Ключевые аспекты стратегии ЮУрГУ соответствуют приоритетам технологического развития, обозначенным в послании президента России Федеральному собранию в январе 2020 года. Три из них напрямую относятся к университету: новые материалы, цифровые технологии, искусственный интеллект. В соответствии с этими направлениями ЮУрГУ выстраивает стратегию развития на ближайшие десять лет.

"Миссия ЮУрГУ заключается в создании и применении научных знаний, подготовке нового поколения лидеров, способных решать глобальные задачи устойчивого развития и изменять мир вокруг к лучшему. Под научными знаниями понимается достижение академического превосходства в фундаментальных и прикладных исследованиях, на основе которых вуз создает прорывные инновации для промышленности Большого Урала и для России в целом.

С точки зрения формирования нового поколения лидеров вуз видит свою миссию в подготовке специалистов с междисциплинарными компетенциями, навыками командной работы и знанием передовых технологий. Для решения глобальных задач устойчивого развития ЮУрГУ предлагает инструменты повышения производительности труда в экономике, снижения нагрузки на окружающую среду, технологии сбора, обработки и защиты информации в условиях взрывного роста объема данных.

ЮУрГУ позиционирует себя как университет, сохраняющий и привлекающий таланты в Уральский регион, развивающий предпринимательство и интегрирующий Челябинскую область в академическое и бизнес-сообщество", - пояснил ректор.

Председатель Наблюдательного совета Виктор Христенко обратил внимание на то, что в третьей итерации представлен документ нового уровня качества, логичный и структурированный.

"К проделанной работе можно отнестись положительно, принять ее за основу, поддержать доработанный вариант стратегии и начать подробно его разворачивать. Нужно переходить к этапу абсолютной конкретизации и прорисовке "дорожных карт" отдельных проектов и направлений, и к сборке всех инструментов под каждый проект стратегии", - сказал Христенко.

В завершение заседания Александр Шестаков поблагодарил членов Наблюдательного совета за активное участие, большой вклад и помощь в формировании стратегии развития вуза.