Отборочный тур многопрофильной олимпиады "Звезда" стартует в интернет-режиме

Челябинск, 26 ноября. Первого декабря в интернет-режиме стартует отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады для школьников "Звезда", которую с 2013 года совместно проводят Союз машиностроителей России и Южно-Уральский государственный университет.

Ежегодно в интернет-режиме на официальном сайте олимпиады принимают участие более 20 тыс. школьников из 76 регионов Российской Федерации. В 2020 году был создан новый интернет-портал, который позволит, несмотря на все ограничительные меры, реализовать доступ к заданиям олимпиады для всех желающих.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в целях соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции оргкомитет олимпиады принял решение о создании нового интернет-портала, который позволит участникам приступить к работе над тестом в любое удобное для них время. Оценку можно будет увидеть сразу после завершения теста олимпиады", — рассказала заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ, координатор МИО "Звезда" Юлия Болотина.

Выполнение олимпиадных заданий интернет-тура будет доступно с 1 по 30 декабря 2020 года в личном кабинете зарегистрированного участника. Регистрация началась 15 ноября.

Традиционно отборочный тур проходит в очном режиме. Принять участие можно на площадках вузов-партнеров и образовательных организаций. Партнерами олимпиады выступают 68 вузов России и 12 кадетских корпусов, а также ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны.

Олимпиада "Звезда" - это уникальный проект, помогающий в воспитании будущих талантливых ученых и инженерных кадров для нашей страны. Согласно статистике, 100% победителей и призеров, окончив школу, поступают учиться в вузы, большая часть которых – на технические специальности.

Победители и призеры Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" по направлениям "Техника и технологии" и "Естественные науки", сдав профильные экзамены на 75 баллов и выше, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных испытаний.

Категория 6+.

К участию допускаются школьники с 6 по 11 класс.