Церемония вручения балетного приза "Душа танца" состоится в Москве 30 ноября

Москва, 30 ноября. Тридцатого ноября 2020 года уже в 27-ой раз состоится торжественная церемония и вручение единственного в России балетного приза журнала "Балет" "Душа танца" (12+). Награждение по традиции пройдет на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

В этом году изменен формат вручения награды. Все 16 призов будут присуждены учителям и педагогам театров и ансамблей.

"Мы гордимся, что приз журнала "Балет" стал показателем профессионального признания. В этот раз мы предлагаем зрителям немного измененный формат вручения приза "Душа танца". Приз получают учителя и педагоги театров и ансамблей – мы их назвали "рыцари". Нет более важной профессии в судьбе артиста балета, чем педагог, сопровождающий артиста от первых шагов и до конца его творческой деятельности", - рассказала главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская.

Она также отметила, что педагогам и руководителям коллективов было предложено представить своих талантливых учеников – восходящих звезд хореографии, которую составят концертную часть церемонии: "Мы познакомим зрителей с теми, кто становится номинантом на приз "Душа танца – 2020". И вы, надеюсь, увидите их вновь уже как лауреатов через год".

В концертную программу войдут выступления артистов Большого театра, Мариинского, МАМТ им. К Станиславского и В. Немировича-Данченко, театра "Балет Москва", Краснодарского, ансамбля народного танца им. И. Моисеева и театра "Гжель", учеников Московской академии хореографии, Якутского, Марийского, Новосибирского училищ.

Организатор – Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" по поручению Министерства культуры РФ.

Начало в 19:00.