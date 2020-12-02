Семь проектов ГПМ Радио получили награды национальной премии "Радиомания"

Москва, 2 декабря. Церемония награждения победителей прошла 1 декабря в Москве в рамках юбилейной, десятой конференции Российской Академии радио (РАР) "Радио в глобальной медиаконкуренции" (12+).

Семь "золотых микрофонов" национальной премии "Радиомания-2020" (0+) получили проекты ГПМ Радио.

В этом году в категории "Сетевые радиостанции" награды вручены радиостанциям "Авторадио" (12+) и Детское радио (0+).

Лауреатом премии "Радиомания-2020" стал специальный эфирный проект "Мурзилки Live 360" (12+). Этой осенью на протяжении полутора месяцев вечернее шоу "Мурзилки Live" выходило в эфир "Авторадио" с высоты 330 метров над землей – студия работала на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360 на 89-м этаже башни "Федерация" Москва-Сити. Прямая трансляция радиошоу впервые велась в формате VR360, видео на YouTube-канале "Авторадио" собрало миллионы просмотров, а марафон живых концертов звезд шоу-бизнеса, проходивший в самой высокой радиостудии страны, вошел в Книгу рекордов России.

Наградой "Радиомании" отмечено утреннее шоу "Детское время на Детском радио" (0+), которое помогает маленьким радиослушателям бодро и весело начать день.

В категории "Региональные радиостанции" в числе победителей – Like FM (12+), "Радио Зенит" (12+) и "Авторадио – Санкт-Петербург" (12+).

Like FM "золотой микрофон" принесла уникальная радиоведущая с искусственным интеллектом. Весной и летом этого года голосовой помощник "Яндекса" Алиса делилась в радиоэфире информацией о погоде, музыкальных новинках и даже собственным мнением, и все это с присущим ей чувством юмора.

В номинации "Радиоведущий/интервьюер" награда досталась ведущему и комментатору "Радио Зенит" Игорю Евдокимову за интервью с людьми, точно знающими, что значит побеждать. Это не только спортивные звезды, но и актеры театра и кино, музыканты, литераторы и другие известные личности.

Победителем "Радиомании-2020" стала радиоигра "Самое рок-н-ролльное 8 марта" (12+) от "Авторадио – Санкт-Петербург".

"Золотой микрофон" в специальной номинации к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получил проект Детского радио "Я помню, я горжусь" с пронзительными историями юных радиослушателей о героях своей семьи – тех, кто сражался, трудился в тылу или пережил эти страшные годы, будучи ребенком.

Еще одна специальная награда вручена "Авторадио" за работу в условиях пандемии. Реализация проекта "17 комнат" позволила ГПМ Радио перевести ведущих шоу "Авторадио" и других своих радиостанций на удаленное прямое вещание из дома с сохранением всех живых элементов эфира. Так, прямо из домашних студий ведущие шоу "Мурзилки Live" провели в прямом эфире "Авторадио" два десятичасовых марафона игры "Много денег. Smart сезон", раздали более 100 гаджетов и сделали миллионерами двоих слушателей. А в рамках проекта #ПойДома музыкальные звезды радовали аудиторию "Авторадио" живыми концертами, не выходя из своих квартир и домов. В итоге во время пандемии YouTube-канал "Авторадио" преодолел отметку в 2 миллиона подписчиков и 1 миллиард просмотров, также "Авторадио" утроило свои показатели в Яндекс.Эфире.

"Я горжусь, что у нас сегодня семь "золотых микрофонов", что коллеги оценили нас по достоинству. Этот год, который пролетел между двумя "Радиоманиями", стал чрезвычайно урожайным на прекрасные проекты – и наши, и наших конкурентов. Особенно отмечу, конечно, награду за проект "Мурзилки Live 360", утреннее шоу Детского радио… Порадовал также Санкт-Петербургский наш филиал – награда сегодня досталась ведущему и комментатору "Радио Зенит" Игорю Евдокимову. Скажу, что в рамках тех задач, которые поставлены перед нашим холдингом Александром Жаровым – достичь лидерства на рынке, – мы теперь точно понимаем, что двигаемся в правильном направлении. Желаю всем коллегам удачи, и особенно рад за региональные радиостанции, – и наши, и конкурирующие, – которые выходили сегодня на сцену самой престижной премии в области радиовещания в Восточной Европе", - сказал генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин.

"Радиомания" – самая престижная награда в сфере радиовещания в России, которую по праву называют радийным "Оскаром". Премия призвана поддерживать творческие инициативы работников индустрии, демонстрировать ее последние достижения, помогать внедрять передовой опыт и повышать квалификацию работников радио. С 2015 года она проходит под эгидой Российской Академии Радио (РАР).

Подробнее о лауреатах национальной премии "Радиомания" – на www.premiaradiomania.ru.