Объявлены лауреаты "Премии Рунета 2020"

Москва, 7 декабря. Третьего декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения "Премии Рунета 2020" (18+).

Премия Рунета – это ежегодный конкурс и общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров рынка информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

"Все 17 лет мы поддерживаем "Премию Рунета", болеем за номинантов, радуемся успехам компаний. "Премия Рунета" по-праву считается самой престижной наградой в российском сегменте сети интернет — профессиональное жюри, интересные и яркие номинанты, поддержка пользователей делают эту Премию уникальной, а получить ее — означает занять место на российском интернет-олимпе. Желаю номинантам, лауреатам, организаторам Премии Рунета не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, достигать новых высот каждый день", — отметил руководитель Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

"Премия Рунета 2020" установила абсолютный рекорд по числу заявок - всего было подано 1170 работ, отметил директор РАЭК и организатор Премии Рунета Сергей Плуготаренко.

"Голосование Экспертного Клуба и Совета показало, насколько упорной была борьба этого года, и насколько серьезной была конкуренция в ряде номинаций. Мы наблюдали, как каждый час растет число голосов у номинантов, как меняются лидеры. Сегодня мы счастливы наградить лучше компании Рунета заветной статуэткой и надеемся, что награда станет мощным стимулом для развития и достижения новых высот. В этом году мы особенно отмечаем активность компаний в номинации "Технологии VS коронавирус" — здесь участвуют как представители крупного бизнеса (онлайн и офлайн), так и государственные структуры, общественные организации. "Премия Рунета 2020" собрала по-настоящему сильных игроков, которым есть чем гордиться в этом году, которые бились за награду, соблюдая принципы честной конкуренции и взаимоуважения", — сказал Плуготаренко.

В 2020 году премия была вручена в 17-й раз. Всего в этом году поступило 1170 заявок на участие в 14 номинациях.

Лауреатами Премии Рунета 2020 в следующих номинациях стали:

Основные номинации Премии Рунета 2020

Государство и Общество:

ФНС России, Медиалогия, Благотворительный Фонд Константина Хабенского, а также решением оргкомитета: Росгвардия (Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества), Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Культура, СМИ и Массовые коммуникации:

МЕЛ, Культура.рф, NEWS.ru, Комсомольская Правда, Новое Радио (проект TikTok Шоу), Lenta.ru (спецпроект "История российской поп-музыки").

Образование и Кадры

Skillbox, Bang Bang Education, Образовательная онлайн-платформа Учи.ру, Южный IT-парк

Экономика и Бизнес

1С-Битрикс, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, iHerb, ВТБ Капитал Инвестиции, Gallery

Здоровье и Отдых

СБЕР ЕАПТЕКА, My Big Love

Технологии и Инновации

RBK.money, Газпромбанк, Vinci Agency, Домиленд (Лучший разработчик мобильных приложений в PropTech), ГК Иннотех, Spotify

Специальные номинации 2020 года

10-летие домена .РФ + "Универсальное принятие"

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Федеральное агентство по туризму (портал МирПутешествий.рф), RU-CENTER, Базовая кафедра Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ) в Московском Техническом Университете Связи и Информатики (МТУСИ), Портал ГодЛитературы.РФ (учредитель — АО "Издательство "Российская газета")

Технологии vs Коронавирус

#МЫВМЕСТЕ и Ассоциация волонтерских центров, АНО Национальные приоритеты (СтопКоронавирус.рф), АНО Диалог, Правительство Москвы, Яндекс, Mail.ru Group, МТС, Ростелеком, Манго Телеком

Цифровой туризм

Красная Поляна, Ostrovok.ru, РЖД

Игровая индустрия и киберспорт

XYZ School, Игрология, БК "Лига Ставок" — генеральный распространитель "Национальной спортивной лотереи"

Детский Рунет

Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена", Детская игра Шарарам (ГК РИКИ), Информационное агентство России ТАСС (проект Ньюм).

#Счастьеесть

Министерство культуры Российской Федерации (проект Artefact)

Укрепление цифрового иммунитета Рунета

Банк России, Академия инновационного образования и развития

"75 лет Победы"

Сад памяти, Акция Бессмертный полк, Спасибо за победу - онлайн-фестиваль

С видеоприветствием выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который отдельно отметил номинации "75 лет Победы" и "Технологии vs Коронавирус".

"Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать сегодня лауреатам Премии Рунета и всем представителям сообщества, которые внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Целый ряд проектов, который реализован российскими интернет-компаниями, бесплатное консультирование врачей, доставка врачей к пациентам, бесплатные телефоны для врачей и многое другое — всё это было принципиально важно, причём не только для традиционной аудитории — молодёжной, но сегодня возможности интернет-индустрии оказались жизненно необходимыми для большого количества людей старшего поколения, которые оказались на вынужденной изоляции. Даже простое тепло человеческого общения было возможно только с вашей помощью. С вашей помощью нам удалось сделать так, что ветераны Великой Отечественной войны, несмотря на невозможность проведения парада 9 мая, всё-таки почувствовали благодарность, уважение и безмерную признательность всех нас, всей страны. И даже "Бессмертный полк", который совсем невозможно было провести по санитарным требованиям, в реальности прошёл в российском интернете, и мы смогли отдать дань памяти и уважения людям, которые обеспечили Великую Победу. Я поздравляю всех победителей, а пожелать нам всем хочу, чтобы следующий и последующие годы были спокойнее, хотя какие-то вызовы будут существовать всегда. Пусть сохранится тот профессионализм, та скорость, с которой российская интернет-индустрия способна адаптироваться к этим вызовам. И пусть у нас сохранится та готовность и умение к эффективному взаимодействию, невзирая на конкурентные интересы каждой из компаний, потому что всегда есть совместные цели, которые гораздо значимее, чем просто получение прибыли", — сказал Кириенко.

По итогам голосования пользователей Рунета были определены лауреаты Всероссийской онлайн-акции "Народное голосование Премии Рунета 2020" в следующих категориях:

КТО — Алексей Жидковский, финалисты номинации — Алена Жигалова и Антон Красовский

ЧТО — Группа "ИзоИзоляция", финалисты номинации — программа лояльности "СБЕР спасибо" (бонусный тир) и ГБУ г. Москвы "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы.

ГДЕ — Город Ростов-на-Дону, финалисты — город Нижний Новгород и город Белгород. Голосование за города проходило на сайте конкурса "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В городах-победителях голосования пройдут хакатоны конкурса "Цифровой прорыв 2021.

Кроме того, в рамках Премии Рунета состоялась премия "Цифровой юрист 2020", в которой были отмечены юристы, внесшие значительный вклад в развитие цифрового и информационного права в России.

Организатор "Премии Рунета" — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Финансовую поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

Ведущими церемонии стали Елена Николаева и Андрей Петров (Россия-1).

Видеозапись церемонии доступна на официальном сайте Премии Рунета, а также на портале Культура.рф.

Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Организатор "Премии Рунета" — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Финансовую поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

Официальный сайт Премии Рунета: premiaruneta.ru