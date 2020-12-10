Стартовал X туристский форум "Открытый Крым"

Москва, 10 декабря. 10 декабря начал работу X юбилейный Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" (0+). Впервые Форум проводится в гибридном формате, когда основная часть мероприятий уходит в онлайн. В дни Форума 10-11 декабря заявлено 3 секции и 40 спикеров из 10 регионов России и 3 стран. Организатор - Министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Участников форума в видеообращениях поприветствовали Глава Республики Крым Сергей Аксенов и Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов. Они подчеркнули важность открытого диалога и сотрудничества органов власти с представителями туристической отрасли и пожелали всем плодотворной работы.

В формате онлайн к участникам обратилась заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Евгения Чухнова. Она подчеркнула, что внутренний туризм в России с учётом нынешних реалий активно развивается, о чем свидетельствует спрос на программу с кешбэком.

Как отметила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико на открытии Форума "Открытый Крым", год был необычный и сложный и меры поддержки, которые осуществлялись на региональном и федеральном уровнях, очень помогли туристической отрасли. По ее словам, в Крыму есть, что показать, и это не только различные виды отдыха и эффективное оздоровление, но и гастрономический туризм.

"И весьма важно, что малый бизнес начинает подстраиваться под запросы крупного бизнеса, разрабатывая новые программы", - подчеркнула Ирина Кивико.

Лейтмотивом Форума станут главные тренды этого года – развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых. Спикеры затронут темы антикризисной трансформации отрасли – распределение рисков, обновление законодательства в сфере туризма, принципы коммуникации нового времени и мировые тенденции. А также представят конкретный сценарий развития туристической санаторно – курортной отрасли в регионах РФ и возникшие преимущества у юга России.

"У туротрасли сегодня сформирована острая потребность в обратной связи, в обмене мнениями и кейсами, поскольку это период, когда отрасль трансформируется и переориентируется на внутренний туризм. Примером такой трансформации станет и сам формат мероприятия, измененный с учетом новых реалий. Объединяя международных и российских экспертов и представителей власти туристических регионов России, Форум становится профессиональным событием, которое не только подведет итоги этого непростого, нестандартного в своих решениях года, но и определит точки роста и приоритетные направления отрасли", – сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В числе спикеров Форума представители Ростуризма, Правительства РФ, и РК, профильные министры и председатели комитетов из г. Москва, г. Санкт -Петербург, г. Севастополь, Калининградской обл. и др. А также представители федеральных туроператоров, ассоциаций, союзов и гостиничного бизнеса.

География участников Форума включает почти 60 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край, Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград, Кострома и др. А также Татарстан и Абхазия.

"Онлайн формат, как один из вариантов соблюдения требований Роспотребнадзора для проведения мероприятий, позволил расширить аудиторию Форума. И Крым, как один из лидеров туристических регионов страны, традиционно объединил участников со всей России, в том числе поделившись своими инструментами и опытом работы в новых условиях", - Вадим Волченко.

10 декабря работа Форума "Открытый Крым" началась с пленарного заседания.

"Новая история туризма»: вызовы и возможности". Участники обсудят перспективы развития внутреннего туризма на фоне закрытых международных направлений - доступные перевозки, современные и комфортные объекты размещения, сервис на уровне мировых стандартов и развитая инфраструктура.

Как отметил почетный президент Российского союза туриндустрии, спикер Форума "Открытый Крым" Сергей Шпилько, с 2014 г. Крым в своем развитии как туристический центр прошел путь, для которого в иных условиях потребовались бы десятилетия. По его словам, теперь как никогда важно обеспечить дальнейший рост крымской индустрии гостеприимства на основе принципов устойчивого развития. Все другие стратегии сегодня бесперспективным.

По словам директора Российской гостиничной ассоциации, спикера Форума "Открытый Крым" Геннадия Ламшина, новые правила предоставления гостиничных услуг в РФ - это очень важный момент, потому что совершенных нормативно-правовых актов почти не бывает, но в данном случае – улучшенные правила есть, их ждали все, они будут действовать с 1 января 2021 года.

Продолжит работу Форума эспертное обсуждение "Инвестиционная "кухня" туристического рынка". Спикеры секции поделятся своими кейсами реализации инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделено инвестиционной привлекательности туротрасли, как одной из основ для развития регионов. Участники Форума представят конкретные предложения в сфере туризма, обсудив при этом проблематику темы на примере мирового опыта.

Как отметил исполнительный директор Национального Центра ГЧП, спикер Форума "Открытый Крым" Максим Ткаченко, за последние годы государственно-частное партнерство все активнее применяется для реализации проектов в сфере туризма.

По его словам, применение данного механизма, несмотря на его большую гибкость и инвестиционную защищенность, не должно являться самоцелью - ГЧП-проекты должны являться частью комплексных проектов направленных на развитие качественных туристических продуктов территорий и применяться в тех случаях, когда инвестору нужны дополнительные гарантии со стороны государства или прямая финансовая поддержка.

Руководитель отдела продаж и маркетинга город-отеля "Бархатные сезоны", спикер Форума "Открытый Крым" Инна Рындина отметила, что вне зависимости от того насколько сильно подвержен изменениям туристический рынок - самые эффективные инвестиции - это инвестиции в эмоции гостей. По ее словам, монетизация любой инфраструктуры начинается только тогда, когда гость становится лояльным курорту и уезжает с желанием вернуться вновь, а тактика и стратегия любого руководителя, а как следствие, и все инвестиции, должны быть нацелены не на выполнение бюджета в разрезе месяца, а на дельту заполнения курорта не менее чем на пять лет вперед.

Как отметила руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, спикер форума "Открытый Крым" Татьяна Журавлева, создание комфортной, безопасной и дружелюбной среды - необходимое условие развития любого города. По ее словам, это не только улучшит качество жизни населения, но и максимально способствует привлечению туристов - в уютные и удобные города с развитой инфраструктурой люди всегда хотят возвращаться.

Во второй день Форума 11 декабря будет проходить панельная дискуссия "Зеленая экономика или как зарабатывать, сохраняя экологию". Спикеры расскажут о существующих экостандартах и экотехнологиях в индустрии гостеприимства, а также о возможностях работы бизнеса в условиях существующего законодательства и о перспективах развития направления. Кроме того, в рамках Форума участники обсудят вопросы необходимости преференций и господдержки экоориентированных предприятий. Экотуризм становится основным двигателем мирового туристического рынка. И это особенно важно, поскольку в России есть уникальные условия для развития данного направления, так как более 13% территории РФ — это национальные парки, заповедники и особо охраняемые территории. Также на Форуме будут рассмотрены возможности и перспективы реализации туристических проектов на территориях с особым статусом – ООПТ и заповедники.

Справка

"Открытый Крым" - знаковое мероприятие для туристической отрасли. Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса - федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.

ТАСС - Стратегический информационный партнер.