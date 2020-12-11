Продолжается отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда"

Челябинск, 11 декабря. В отборочном этапе Многопрофильной инженерной школьной олимпиады "Звезда", стартовавшем 26 октября, уже приняли участие более 100 тыс. человек из 70 регионов России.

Координаторами Олимпиады выступают Союз машиностроителей России и Южно-Уральский государственный университет, соорганизаторами являются 68 вузов России, 12 кадетских корпусов, а также ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны.

Отборочный этап Олимпиады проходит в рамках двух туров: очного и on-line на официальном сайте олимпиады. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в стране, школьники принимают активное участие в олимпиаде.

До 20 декабря 2020 года ученики 6-11 классов могут попробовать свои силы в одном или нескольких направлениях: русский язык, естественные науки, обществознание и история.

Учащиеся 7-11 классов выполняют конкурсные задания в рамках таких профильных направлений как машиностроение, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, электроэнергетика, техника и технологии кораблестроения и водного, а также наземного транспорта, информационная безопасность и биотехнологии.

Старшеклассники имеют возможность продемонстрировать эрудицию в области права, экономики, психологии, международных отношений, перевода и переводоведения.

"Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" входит в Перечень Российского совета олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Выпускники школ, будучи победителями или призерами олимпиады, сдав профильные экзамены на 75 баллов и выше, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных испытаний, вне конкурса. Остальные школьники получают дополнительно до 10 баллов при учете индивидуальных достижений", – отметила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ, координатор МИО "Звезда" Юлия Болотина.

Олимпиада "Звезда" проводится с 2013 года. Одной из главных задач является создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи.

Категория 6+ (к участию допускаются школьники с 6 по 11 класс).