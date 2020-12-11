На Всероссийском форуме "Открытый Крым" подписали соглашение о развитии экотуризма

Москва, 11 декабря. Министерство курортов и туризма Республики Крым и ФБГУ "ООПТ "Заповедный Крым" подписали соглашение, которое направлено на развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях полуострова. Подписание состоялось в рамках X Всероссийского форума "Открытый Крым" (0+), который проходит в эти дни в Алуште, в гибридном формате.

Сотрудничество сторон направлено на развитие экологического туризма посредством разработки, апробации, внедрения, популяризации и продвижения в этом направлении новых инновационных идей, программ, проектов, методов и форм работы, решений, инструментариев, исследований и технологий.

Соглашение также предусматривает совместную деятельность, направленную на создание условий для развития познавательного туризма на ООПТ и содействие развитию сферы познавательного туризма на территории ФГБУ "Заповедный Крым".

Планируется, что стороны будут оказывать взаимное содействие в формировании туристских маршрутов с посещением туристских ресурсов, расположенных на территории ФГБУ "Заповедный Крым", а также в разработке и реализации совместных туристических продуктов.

"У нас уже намечено много совместных проектов – и они будут презентованы в ближайшее время. Экологический туризм сегодня актуален и затребован в Крыму. Нашей общей целью является развитие этого трендового направления с соблюдением всех экологических требований, образуя дополнительную, круглогодичную туристическую инфраструктуру",- министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Как отметил директор ФБГУ "ООПТ "Заповедный Крым" Андрей Бородин, подписание даст новый толчок развитию экологического туризма на территориях ФБГУ, в котором четыре заповедника и два федеральных заказника. По его словам, подписание документа открывает большие перспективы в развитии экотуризма на полуострове.

X Всероссийский туристский Форум "Открытый Крым" стартовал в четверг. В числе спикеров форума представители Ростуризма, правительства РФ, Республики Крым и города Севастополя, профильные министры и председатели комитетов из Москвы, Санкт - Петербурга, Калининградской области и другие. А также представители федеральных туроператоров, ассоциаций, союзов и гостиничного бизнеса.

ТАСС – стратегический информационный партнер.