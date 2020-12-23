УЭХК отмечен в числе лучших благотворителей Свердловской области

ТАСС, 23 декабря. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) отмечено в числе лучших благотворителей Свердловской области. Предприятие стало в ряд лучших в номинации "Благотворительная деятельность предприятий промышленности". XXV Церемонию награждения лучших благотворителей Среднего Урала провел в среду в Уральском региональном центре ТАСС министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

"Благотворительность - характерная черта уральцев. <…> По тем данным, которые у нас были собраны со всех органов исполнительной власти, <…> в этом году мы констатируем, что эта помощь составляет более 17,5 млрд рублей по всему региону. И это больше, чем в 2019 году, более чем на 2 млрд [рублей]", - сказал он (17,628 млрд в 2020 году и 15,558 млрд рублей в 2019 году – прим. ТАСС).

Министр отметил, что благотворительная помощь оказывалась свердловчанами в абсолютно различных сферах. "Где-то это материальный вклад в обустройство инфраструктуры муниципалитетов, где-то это участие в судьбе детей-сирот, где-то <…> помощь в рамках тех новых вызовов, которые связаны с эпидситуацией: волонтерская помощь, обеспечение средствами индивидуальной защиты, доставка продуктов питания, медикаменты, товары первой необходимости - много-много что", - пояснил Злоказов.

"Приоритеты УЭХК в социальной и благотворительной деятельности остаются неизменными уже много лет. Помимо безопасной работы для нас важно помогать нуждающимся. В 2020 году комбинат направил более 3 млн рублей на грантовую поддержку проектов в области культуры, искусства и образования, а также более 15,5 млн рублей на мероприятия по борьбе с COVID-19 в Новоуральском городском округе", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов.

В этом году награждение прошло по 11 номинациям.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.