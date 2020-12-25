Фонд Росконгресс заключил соглашение о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии

Москва, 25 декабря. Фонд Росконгресс и Российский союз туриндустрии (РСТ) заключили соглашение о совместной деятельности с целью внедрения принципов устойчивого туризма в туристический сектор экономики и сферу гостеприимства. Документ подписали председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Стороны планируют создание профессионального межотраслевого сообщества, популяризацию основ и принципов устойчивого туризма, обучение планированию и управлению устойчивостью туризма на территориях и в бизнесе, а также внедрение понятий устойчивого туризма в нормативные правовые акты и документы в сфере гостеприимства.

Кроме того, Росконгресс и РСТ будут способствовать повышению уровня сервиса в туристической отрасли, в том числе путем внедрения новых технологий устойчивости, зеленых решений для туристической инфраструктуры и повышения социальной ответственности бизнеса в сфере гостеприимства.

Отдельное внимание в ходе совместной деятельности будет уделено выработке рекомендаций для органов государственной власти по разрешению проблем в туристической отрасли, а также содействию в реализации Стратегии развития туризма на территории Российской Федерации до 2035 года.

"Сегодня мы наблюдаем бум внутреннего туризма. Участники рынка за последнее время немало сделали для повышения уровня обслуживания своих клиентов. Активно реализуются новые идеи. Запускаются маршруты, позволяющие регионам показать свои лучшие места для путешествий. Развивается и деловой туризм. Уверен, что совместно с Российским союзом туриндустрии нам удастся реализовать общие планы и продолжить развитие этой важнейшей отрасли", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках сотрудничества Росконгресс и РСТ предполагают организацию совместных конгрессных и выставочных мероприятий, проведение рекламных и информационных кампаний, в том числе с целью создания позитивного имиджа и укрепления репутации обеих организаций. Запланирована работа по вовлечению профессионального и экспертного сообщества к участию в совместных проектах. Кроме того, внимание будет уделено выстраиванию диалогов с региональными и федеральными органами власти для решения общих задач.

"Соглашение о сотрудничестве можно считать естественным шагом двух крупных структур, заинтересованных в деловой активности бизнеса. Росконгресс проводит важнейшие деловые события в России, а РСТ является крупнейшим объединением в туристической отрасли, роль которой в экономике становится все заметнее, особенно с учетом смежных сегментов рынка. В этой связи важно более активное участие компаний туристического сектора в деловых программах", – сказал президент РСТ Андрей Игнатьев.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателями, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.