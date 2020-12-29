Системы интеллектуальной видеоаналитики НПО автоматики готовы к тиражированию по России

ТАСС, 29 декабря. Система умной видеоаналитики, разработанная НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), внедренная и отработанная в одном из крупнейших в Европе градостроительных проектов – микрорайоне "Академический" в Екатеринбурге – готова к тиражированию по России. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора НПО автоматики по продукции гражданского назначения Евгений Шароварин.

"Эта система внедрялась в "Академическом" как пилотный проект, в 2020 году он успешно завершился. Система протестирована и сейчас там используется. Аналогичная система в этом году была поставлена на подстанцию одной из сетевых компаний России, летом она проходила там испытания. Система фиксирует наличие на территории и в помещениях людей и животных, показывает, в каске человек или нет и прочие вещи, связанные с режимом на промышленном энергетическом объекте. Система была принята заказчиком позитивно", - рассказал Шароварин.

По его словам, система интеллектуальной видеоаналитики, в отличие от традиционных систем видеонаблюдения, работает с объемами данных, которые слишком велики для человека. В традиционных системах видеонаблюдения события обычно просматриваются постфактум, а система НПОА все входящие данные анализирует без участия человека, выявит нестандартные ситуации и нарушения автоматически и проинформирует оператора. "Это новый подход к управлению, когда решения принимаются на основе объективных данных", - отметил замгендиректора.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.