"Авторадио" провело пятый финал игры "Много денег. SMART Сезон"

Москва, 30 декабря. Накануне Нового 2021 года "Авторадио" (12+) провело пятый финал игры "Много денег. SMART Сезон". Победителя определили на праздничном радиомарафоне "Авторадио". Всего же в этом году радиостанция сделала миллионерами пять своих слушателей, а еще пять миллионов рублей раздала на протяжении сезона по частям.

"Эмоции переполняют! Такая удача перед Новым годом! Спасибо "Авторадио" за игру и за музыку, которую мы все очень любим! Часть выигрыша мы с супругой обязательно перечислим на помощь животным. Остальное пойдет на ремонт дома. Может быть, сделаем баню рубленую из дерева, как в старину были, или изгородь поменяем, какие-то ландшафтные работы проведем. Вариантов много", - рассказал победитель пятого суперфинала игры "Много денег. SMART Сезон" Андрей Седых,

Победителю 51 год, он проживает в городе Бобров Воронежской области, где работает заместителем руководителя предприятия по заготовке древесины. В фирменной игре "Авторадио" Андрей участвует уже второй сезон, но азартным себя не считает. Даже во время суперфинала больше был сосредоточен на собственных делах – готовился ехать кормить бездомных животных, обитающих на территории его предприятия. По словам супруги, Андрей очень ответственный и обстоятельный, а помощь животным, приютам – давно уже дело его жизни.

Пятый суперфинал игры "Много денег. SMART Сезон" прошел на "Авторадио" 29 декабря. Большой предновогодний радиомарафон продолжался шесть часов. Ведущие шоу "Мурзилки Live" (12+) Брагин, Гордеева и Захар вместе со звездными гостями сначала раздали слушателям оставшуюся в основном денежном фонде игры сумму (51 тыс. рублей), а затем разыграли главный приз – целый миллион рублей от партнера проекта – компании BQ. Создать новогоднее настроение в прямом эфире помогали Лариса Долина, Burito, Ани Лорак, "Город 312", Митя Фомин, Зара, Ёлка, "Градусы", Звонкий, Юлия Савичева, Денис Клявер, "Фабрика", SOPRANO Турецкого, Jony, "Дискотека Авария" – по составу артистов марафон "Авторадио" напоминал главные новогодние концерты страны.

"Новый год – время чудес, поздравлений, загадывания желаний, и здорово, что именно в преддверии праздника каждый слушатель может выиграть миллион рублей, – рассказала Зара. – 2020 год нас многому научил, но главное, что я поняла – нужно любить себя и окружающих, ценить родных и близких, оставаться здоровыми и обязательно слушать "Авторадио".

Нового миллионера с победой, а всех радиослушателей с наступающим Новым годом поздравил Юрий Костин, генеральный директор холдинга ГПМ Радио, флагманом которого выступает "Авторадио". Топ-менеджер также сделал важное заявление в прямом эфире. "Поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно Бобров Воронежской области. Сегодня вся Россия следила за розыгрышем. Уверен, все радуются вашей победе. И я хотел бы объявить – игра "Много денег" на "Авторадио" не заканчивается! У нас будет восьмой по счету сезон суперигры, который теперь называется "Много автомобилей на Авторадио ", - сказал Костин.

В 2021 году "Авторадио" продолжит дарить слушателям крутые подарки. Следите за подробностями в эфире, на www.avtoradio.ru и в официальных аккаунтах в социальных сетях.