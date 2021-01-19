"Шелл" запускает оплату через Систему быстрых платежей и WebMoney на своих АЗС в России

Москва, 19 января. По данным Центробанка, в течение 2020 года в России количество транзакций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), увеличивалось в среднем на 35% ежемесячно. Сервис мгновенных и удобных платежей для автомобилистов, низкие ставки и возможность снижения затрат на эквайринг для операторов топливного рынка привели к появлению пилотного отраслевого проекта, который запустил концерн "Шелл" при поддержке Российского Топливного Союза. Проект реализован в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК), международной системой расчетов WebMoney и платежным агрегатором PayMaster. C начала января возможность оплаты с помощью QR-кода через СБП и WebMoney доступна более чем на 220 АЗС "Шелл" в различных регионах России.

При этом все участники программы лояльности Shell ClubSmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС "Шелл" через СБП и электронные кошельки WebMoney в течение всего 2021 года.

Чтобы оплатить покупку через СБП на АЗС "Шелл", клиенту необходимо открыть на смартфоне мобильное приложение своего банка, поддерживающего возможность оплаты по СБП. После этого он должен выбрать раздел оплаты по QR-коду и отсканировать код c предварительного чека, полученного на кассе. Платеж будет совершен моментально после подтверждения со стороны пользователя, а на кассе появится уведомление об успешной операции.

При выборе оплаты через WebMoney пользователю необходимо в мобильном приложении WebMoney Keeper перейти в меню "QR-код" на вкладку "Оплатить" для генерации ‎динамического кода, который необходимо показать кассиру для сканирования. Информация об успешной транзакции моментально отображается на кассе. При расчете с помощью WebMoney клиенты АЗС получат кешбэк в размере 10% на свой электронный кошелек.

"В потребительском секторе активно растет объем платежей с помощью QR-кодов. Мы всегда стремимся предложить нашим клиентам самый широкий выбор, в том числе способов оплаты, и надеемся, что они по достоинству оценят наши новые сервисы безналичных платежей. Мы рассчитываем, что платежи, осуществляемые с помощью СБП и WebMoney, займут до 10% в общем объеме безналичных транзакций на наших АЗС в среднесрочной перспективе", – заявил Виталий Маслов, директор по развитию и операционному управлению сети АЗС "Шелл" в России.

"Топливный рынок в России – сегмент с относительно низкой рентабельностью. Ставки эквайринга составляют около 15% всех операционных затрат АЗС, что выше, например, стоимости транспортировки и хранения литра топлива. Поскольку покупки на АЗС с помощью банковских карт – около 53%, то затраты на эквайринг очень и очень высоки. Мы рады, что "Шелл" совместно с РТС, НСПК и другими участниками реализовала этот проект, имеющий практическую значимость для всего рынка", – заявил Первый Вице-президент Российского топливного союза Леонид Чурилов.

Концерн "Шелл"

Концерн "Шелл" работает в России на протяжении более ста лет, компании и совместные предприятия "Шелл" работают в различных сферах бизнеса: геологоразведка, добыча и транспортировка нефти и газа; реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, смазочных материалов, моторных и индустриальных масел; оказание технологических и консультационных услуг российским предприятиям. Сеть из более чем 400 АЗС "Шелл" работает и динамично развивается в 28 регионах России.

Общий срок проведения Акции с 28 декабря 2020 года по 28 декабря 2021 года включительно.

С информацией об организаторе, условиях проведения акции и получении баллов можно ознакомиться по ссылке.