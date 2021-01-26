На УЭХК началась массовая вакцинация сотрудников от COVID-19

ТАСС, 26 января. На Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) началась массовая вакцинация сотрудников от COVID-19. Об этом рассказали во вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" со ссылкой на руководителя службы охраны труда комбината Евгения Мартюшева.

"На основе принципа добровольности до конца месяца будет завершено формирование списков желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сегодня для тех, кто уже в перечне, начато тестирование на антитела, ежедневно эту процедуру будет проходить более 40 человек", - рассказал он, добавив, что всего на этот вид иммунопрофилактики на предприятии ожидают около 500-600 человек. "Это примерно 25-30% от списочного состава. Число сформировалось за многие годы, оно сопоставимо с количеством ежегодно вакцинирующихся от гриппа", - уточнил Мартюшев.

Мероприятие на УЭХК спланировано таким образом, чтобы первыми были вакцинированы критически важные сотрудники - работники разделительного производства, службы главного энергетика, цеха промышленного водоснабжения, сменный персонал. Следующая категория – это руководители УЭХК, подразделений и лица, исполняющие их обязанности, добавил глава службы.

"С учетом около полутысячи уже переболевших и имеющих иммунитет, мы ожидаем достижения достаточно высокого коллективного иммунитета на нашем предприятии", - констатировал Мартюшев.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.