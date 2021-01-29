IT-решение Ростеха признано лучшим управленческим проектом в конкурсе "Проект года – 2020"

Москва, 29 января. Созданная корпорацией "Автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД)" стала победителем конкурса "Проект года – 2020" (0+) в номинации "Лучший управленческий проект".

На текущий момент АС ФЗД эксплуатируют более 600 предприятий Ростеха, ежедневно в системе работают более 20 тыс. пользователей.

На начальном этапе проект предусматривал автоматизацию масштабных ресурсоемких процессов, таких, как закупки, управление казначейскими операциями (единое корпоративное Казначейство), общекорпоративное бюджетирование и формирование управленческой отчетности.

По мере внедрения и эксплуатации система постоянно дополнялась новыми функциональными блоками. Сегодня в АС ФЗД реализованы подсистемы управления инвестиционной деятельностью, контроля проектов капитального строительства, управления промышленной безопасностью. В активной фазе разработки находятся блоки управления персоналом, контроля реализации стратегии Корпорации и холдинговых компаний Ростеха. Для менеджмента всех уровней управления разработан информационно-аналитический инструмент "Панель руководителя".

"Это первый в России проект цифровизации ключевых бизнес-процессов многоотраслевых холдинговых компаний такого масштаба, реализованный на отечественной платформе на базе 1С. Система позволила решить сразу несколько ключевых управленческих задач Корпорации: сформировать единое информационное пространство для руководителей всех уровней, обеспечить сквозной учет и контроль денежных средств, гарантировать прозрачность ключевых бизнес-процессов", – рассказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, инициатор и председатель управляющего комитета проекта Игорь Завьялов.

Внедрение и сопровождение продукта осуществляет единый центр компетенций Ростеха в сфере информационных технологий и информационной безопасности – дочерняя компания "РТ-ИНФОРМ".

Конкурс "Проект года – 2020" организован сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO/Digital Experts. Сообщество объединяет более 10 тысяч участников, из них половина – руководители в сфере информационных технологий крупнейших компаний России и ближнего зарубежья. Миссия GlobalCIO|DigitalExperts — развитие цифровизации путем объединения лидеров отрасли и продвижение лучшего экспертного опыта в сфере ИТ.