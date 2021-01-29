В Генконсульстве КНР рассказали о речи Си Цзиньпина на "Давосской повестке дня"

ТАСС, 29 января. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью в ходе онлайн-встречи "Давосская повестка дня", проводимой в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) под заголовком "Пусть факел мультилатерализма осветит путь продвижения человечества вперед", сообщили в пятницу в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"В своем специальном обращении китайский лидер подчеркнул необходимость успешного решения четырех важных задач нашей эпохи. Это усиливает координацию макроэкономической политики, сообща продвигать мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики. Вторая - отказываться от идеологических предубеждений, идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Третья - преодолевать разрыв между развитыми и развивающимися странами во имя всеобщего развития и процветания. Четвертая - сообща противодействовать глобальным вызовам во имя прекрасного будущего человечества", - отметили в дипломатической миссии.

"С учетом сложностей стоящих перед нами проблем ключом от их разрешения служат поддержание и реализация мультилатерализма в интересах построения сообщества единой судьбы человечества", - приводят в в генконсульстве слова китайского лидера. Си Цзиньпин призвал сохранять приверженность открытости и инклюзивности, отказаться от закрытости и изоляции, сохранять приверженность международному праву и правилам, отказаться от стремления к собственному превосходству, сохранять приверженность консультациям и сотрудничеству, отказаться от конфликтов и конфронтации, стремиться идти в ногу со временем, а не отвергать перемены.

"В заключении лидер КНР отметил, что у человечества один мир, в котором объединяется общим будущим. И преодоление нынешних кризисов, и создание прекрасного будущего требует от человечества консолидированных усилий и сотрудничества", - добавили в генконсульстве. "Любая политика разорения соседей, попытка справиться с современными вызовами в одиночку, самовлюбленность и надменность без исключения обречены на провал", - приводят в генконсульстве слова Си Цзиньпина.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.