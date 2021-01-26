CGTN: Китай призывает к многостороннему подходу в преодолении мировых кризисов

ПЕКИН, 26 января. /PRNewswire/. На фоне пандемии, которая которая нанесла тяжелый урон всемирному здравоохранению и ввергла мировую экономику в состояние глубокой рецессии, в 2020 году многие люди во всем мире жили в страхе и неопределенности из-за дальнейшего обострения ситуации в связи с другими возникающими проблемами.

Хаотичная ситуация, с которой мир сталкивается сейчас, аналогична сложившейся четыре года назад, когда председатель КНР Си Цзиньпин произнес свою первую эпохальную речь на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), предложив китайские пути решения мировому сообществу.

«Мы должны продолжать борьбу, — заявил товарищ Си мировым лидерам в отношении сдерживания пандемии COVID-19 на виртуальном мероприятии, состоявшемся в рамках давосской повестки дня ВЭФ в понедельник. — Мы по-прежнему убеждены в том, что зима не может остановить приход весны, а темнота ночи никогда не сможет заслонить рассвет».

В этом году данное мероприятие, проходящее с 25 по 29 января под тематическим названием "A Crucial Year to Rebuild Trust" («Решающий год для восстановления доверия»), нацелено на восстановление доверия и формирование принципов деятельности и партнерских отношений, необходимых в 2021 году. Программу действий на 2021 год определят более 1500 руководителей компаний, государственных деятелей и лидеров гражданского общества из более чем 70 стран и регионов.

Представители Китая выразили надежду на то, что выступление Си Цзиньпина в этом году послужит достижению глобального консенсуса, восстановлению доверия на мировом уровне и активизации глобального сотрудничества, а также совместному поиску решений глобальных проблем, с которыми сталкивается международное сообщество.

По мнению Си Цзиньпина, глобальное сотрудничество является наилучшим способом преодоления пандемии, а также других общемировых кризисов. Председатель КНР заявил, что мир должен отстаивать принципы мультилатерализма и строить сообщество с общим будущим для всего человечества, отметив также, что ни одна глобальная проблема не может быть решена никакой страной в одиночку.

«Необходимы глобальные действия, глобальное реагирование и глобальное сотрудничество», — подчеркнул он.

Стимулирование глобального сотрудничества и консультационных механизмов

Китай всегда твердо защищал и активно практиковал принципы мультилатерализма, разделяя многосторонние платформы или выстраивая их самостоятельно.

В ноябре прошлого года страна выступила инициатором проведения форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» и Китайской международной выставки импортных товаров, а также подписала крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле — Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).

Поскольку перед миром стоит неотложная задача восстановления экономики в постпандемическую эпоху, Си Цзиньпин считает, что странам следует сначала активизировать координацию своих макроэкономических политик с целью способствовать усилению и расширению масштабов роста мировой экономики, используя G20 в качестве главного форума для решения вопросов глобального экономического управления.

В 2020 году экономика Китая выросла на 2,3 процента, что сделало страну единственной крупной экономической державой с положительным ростом на фоне разрушительного действия пандемии на мировую экономику.

Ведущие финансовые учреждения, включая Международный валютный фонд (МВФ), ожидают, что Китай возглавит глобальный процесс макроэкономического восстановления, поскольку считается, что покупательная способность китайских потребителей будет содействовать дальнейшему восстановлению экономики страны в 2021 году.

Си Цзиньпин также призвал мир избегать конфронтации под предлогом различий в истории, культуре или системе. Напротив, мир должен стремиться к сотрудничеству, основанному на взаимных выгодах, и урегулировать разногласия посредством консультаций и диалога.

Стремление к сбалансированному развитию всех стран

В условиях, когда мир старается преодолеть пандемию, процессы восстановления экономики развитых и развивающихся стран идут по расходящимся траекториям. Развивающиеся страны с меньшими ресурсами, особенно пострадавшие от пандемии, неизбежно нуждаются в помощи для ликвидации своего отставания в ходе глобального восстановления.

В своей речи Си Цзиньпин призвал мир оказать необходимую помощь в плане предоставления развивающимся странам дополнительных ресурсов и пространства для развития ради всеобщего блага. «Мы должны признать, что по мере роста развивающихся стран благополучие и стабильность всего мира будут становиться на более прочную основу, а развитые страны в перспективе получат выгоды от такого роста», — заявил он.

Китайский лидер также предупредил, что мир должен сохранять приверженность международному праву и международным нормам, а не стремиться к превосходству одних над другими. «Мультилатерализм заключается в том, чтобы международные вопросы решались путем консультаций, а будущее мира определялось всеми на основе совместной работы», — заявил он.

Международное сообщество должно защищать законные интересы развивающихся стран в плане их развития. Он также добавил, что укрепление принципов равноправия, равных возможностей и единого порядка должно стать долгосрочной целью, с тем чтобы все страны могли извлекать пользу из возможностей и результатов развития.

Китай вновь заявляет о продолжении сотрудничества в целях общего благополучия

Несмотря на пандемию Китай преуспел в решении своих внутренних задач. За последние 40 лет Китай добился исторических успехов в ликвидации крайней бедности, выведя из состояния нищеты свыше 800 миллионов человек, что составляет более 70 процентов от общемирового показателя преодоления бедности.

В качестве вклада Китая в наступившем году Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет сотрудничать с другими странами в построении открытого, недискриминационного, экологически чистого и прекрасного мира, характеризующегося прочным миром, глобальной безопасностью и общим процветанием. Он заверил, что Китай будет протягивать руку помощи развивающимся странам в искоренении нищеты, облегчении долгового бремени и усилении роста.

В связи со вступлением Китая в новую фазу развития Си Цзиньпин заявил, что Китай будет следовать новым принципам развития и культивировать новую концепцию развития, согласно которой внутренний и международный экономические контуры будут укреплять друг друга с опорой на внутренний оборот, раскрывая потенциал огромного китайского рынка и стимулируя гигантский внутренний спрос.

«Мы надеемся, что эти усилия обеспечат дополнительные возможности для сотрудничества с другими странами и придадут новый импульс процессам восстановления и роста мировой экономики», — сказал Си Цзиньпин.

Оригинальный текст статьи представлен здесь.

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