"ВТБ Факторинг" запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса

Москва, 1 февраля. "ВТБ Факторинг" (входит в Группу ВТБ) объявила о старте программы поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), призванную сделать выгоднее условия получения финансирования для бизнеса и стимулировать использование онлайн-платформы GetFinance. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВТБ.

"ВТБ Факторинг" объявляет о старте программы "Скидка для друзей" для предприятий малого и среднего бизнеса. Участникам, прошедшим все этапы постановки на финансирование через GetFinance и получившим приглашение от "ВТБ Факторинг", предоставляется возможность снизить стоимость финансирования за результативную рекомендацию предложений "ВТБ Факторинг" своим контрагентам и партнерам", - говорится в сообщении.

"Мы успели убедиться в том, что цифровизация действительно снизила наши издержки на обслуживание операций, поэтому у нас есть возможность перераспределить часть этой экономии для развития действующих и привлечения новых клиентов. Программа "Скидка для друзей" предоставляет компаниям сегмента МСП, поставщикам крупных дебиторов, которые уже присутствуют на платформе, получать финансирование не только быстро, но и по более привлекательной цене", - говорит директор по работе с клиентами "ВТБ Факторинг" Игорь Внуков, его цитирует пресс-служба ВТБ.

Он добавил, что с осени 2020 года компания с помощью платформы GetFinance полностью перевела на цифру процесс онбординга и постановки на финансирование новых клиентов.

"Более 140 крупных предприятий уже присоединились к мультифакторной цифровой платформе GetFinancе в качестве дебиторов для финансирования своих подрядчиков и поставщиков. Среди них такие отраслевые гиганты и группы компаний, как "Евраз", "Т Плюс", "Российские коммунальные системы", "Куйбышев Азот" и КАО "Азот", "ЧКПЗ", "Энергомера" и многие другие. Мы приветствуем решение "ВТБ Факторинг" стимулировать поставщиков использовать нашу платформу для организации взаиморасчетов с этими и другими дебиторами», - цитирует пресс-служба ВТБ гендиректора GetFinance Егора Газетина.