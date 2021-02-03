Первую в этом году "Гонку героев" откроет Ксения Шойгу

Москва, 3 февраля. Первая в 2021 году "Гонка героев" (16+) пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Участников популярного спортивного проекта ждут 8 км и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки.

В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO). В церемонии открытия мероприятия примет участие руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

На этот раз более 1,5 тыс. участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: снежные горы, спортснаряды, зимний танк Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново", "Пирамиды" и, конечно, финальное испытание – семиметровый зимний "Эверест".

"Участникам соревнований будет доступно 3 формата участия на выбор. Для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд. А те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира", – рассказали в пресс-службе "Лиги Героев".

"Гонка Героев" объединяет сотни тысяч участников и любителей спорта по всей стране с 2013 года. В 2019 году гонки с препятствиями были признаны официальным видом спорта в России, что позволяет организаторам проводить соревнования, победители которых будут квалифицированы на международные состязания.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соцсетях проекта.

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