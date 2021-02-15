Шоу "Мурзилки Live" отметило 20-летие

Москва, 15 февраля. Любимое миллионами слушателями шоу "Авторадио" (12+) – "Мурзилки Live" (12+) – отметило 20-летие. Поздравить программу с юбилеем пришли топовые музыканты, прославленные спортсмены и известные всей стране медиаперсоны.

Брагин, Гордеева и Захар появились в прямом эфире "Авторадио" в 2001 году, и уже 20 лет неизменно дарят прекрасное настроение слушателям, радуют их шутками и своими знаменитыми музыкальными пародиями, которых за это время накопилось более 9000. И делают они это в режиме live – в сопровождении профессиональных музыкантов, со стопроцентным живым звуком, в компании самых ярких звезд.

"Большая честь и большое счастье работать на радиостанции, где уже двадцать лет существует лучшее радиошоу Европы. Мурзилки Live" – это стиль жизни, стиль изящный, умный и веселый. Не представляю себе не только полотно отечественного радиоэфира без "Мурзилок" – все культурное пространство страны без вас будет неполным. И не только нашей страны, ведь работаем мы, благодаря нашим сетям и YouTube, вообще повсюду, – сказал на открытии праздничного радиомарафона генеральный директор холдинга ГПМ Радио Юрий Костин.

Поздравить любимую программу в студию пришли Николай Басков, Валерий Меладзе, JONY, Uma2rmaH, JukeBox Trio, Светлана Журова, "Город 312", Сергей Лазарев, SOPRANO Турецкого, Дмитрий Колдун, участники эстрадного хора МГИК и его руководитель Этери Бериашвили. Знаменитые "Салат Вера", "Пятница", "Не плачь, печёнка", "Я курьер", "Где деньги, Зин?", каверы на легендарные "Мгновения", "Мельница" и многие другие лучшие пародии "Мурзилок" за 20 лет, прозвучавшие в этот вечер в исполнении звезд, стали лучшим подарком юбилярам. Все происходящее в студии транслировалось на www.avtoradio.ru.

"Двадцать лет работы – это фантастика! Мало вообще радиостанций существует столько лет, а вы одной командой бессменной зажигаете уже двадцать лет вместе! …Подкупает и то, что все это искренне, от души, и это нереально круто! Вы труженики, поднимаете настроение людям, а это было всегда важно – и двадцать лет назад, и десять, а сейчас особенно, в этот последний такой тяжелый год" - сказал Меладзе.

Команда "Авторадио" не боится экспериментировать и воплощает самые смелые проекты: это и прямые эфиры "Мурзилок" из олимпийских столиц, и "плавающая студия" на яхте во время навигации, и живые выступления на самых высоких смотровых площадках.

"Мурзилки" – это всегда хорошая музыка, юмор, креатив, классные шутки, веселые пародии. Когда ты празднуешь юбилей в студии – это очень круто, но вспомните, сколько было креатива за все эти 20 лет, – отметила олимпийская чемпионка Светлана Журова. – И Останкинская башня, и "Яхта Авторадио", и Ванкувер, когда радиостанция впервые выехала на Олимпиаду вместе со студией, и Олимпийские игры в Лондоне в 2012-м, и Сочи с радиошоу "Победа"… Я принимала участие во всех этих проектах, и могу рассказать, как с "Мурзилками" комфортно, какие они классные друзья, всегда поддерживают спортсменов. А спортсменам в трудные моменты так необходимы юмор, хорошая музыка и дружеское тепло!"

Без поющих ведущих не обходится ни одно важное событие на "Авторадио". В активе радиостанции 45 золотых микрофонов "Радиомании" – главной профессиональной награды страны, и большая часть из них благодаря "Мурзилкам".

Участниками марафона в честь 20-летия "Мурзилок" стали и те, без кого это шоу просто не могло бы состояться – генеральный продюсер ГПМ Радио, главный редактор "Авторадио" Ирина Ипатова и креативный директор Олег Ломовой. Именно он является бессменным автором пародий "Мурзилок". Вместе с ними в радиоэфир вышли Анна Адамовна – старшая Гордеева (Елена Самойлова), знаменитый физрук Авдеев (композитор Игорь Зубков) и автор самых первых пародий – поэт Александр Вулых.

"Поздравляю всю нашу команду "Авторадио" не только с тем, что шоу "Мурзилки Live" стало одним из самых успешных и долгоживущих проектов на радио в нашей стране, но еще и с тем, что мы смогли проработать все эти двадцать лет в одном месте, в одном и том же составе, с одними и теми же людьми, больше вам скажу – с одним и тем же главным редактором! – резюмировала Ирина Ипатова. – Все люди, которые создали "Мурзилок" (Александр Варин, Олег Ломовой, Стас Свинцов и многие другие), придали такой импульс проекту, что шоу взлетело и очень быстро набрало популярность. Меня спрашивают, в чем секрет успеха "Мурзилок"? Никакого особого секрета нет. За успехами любых проектов всегда стоят люди – одержимые, работоспособные, обожающие друг друга и поддерживающие самые невероятные идеи. Это – великая сила единения, которую тонко чувствует каждый слушатель, она абсолютно точно передается через микрофон, через камеры, через эфир. Эта сила и есть тот самый секрет успеха".