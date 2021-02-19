Комплексный подход к цифровизации сельского хозяйства представлен на международном форуме

ТАСС, 19 февраля. Форум ProAgroTalk 1.0: "Новый технологический уклад в сельском хозяйстве. Опыт Италии и России" (0+) открылся 19 февраля.

Мероприятие организовано Национальным союзом зернопроизводителей (НСЗ) совместно с зарубежными и российскими партнерами при поддержке правительств России и Италии, Совета Федерации, Государственной Думы, межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и администрации Омской области. В онлайн-режиме собрались 1 500 участников из России, стран ЕАЭС, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Фермеры и руководители агрохолдингов, представители органов власти, научного сообщества, перерабатывающей промышленности и отраслевых вузов обсудили главные тенденции развития аграрного мира, а также вызовы, с которыми сегодня сталкивается АПК.

Участники форума сошлись во мнении, что развитие цифровых технологий предоставляет недоступные ранее возможности для прогнозирования и управления бизнесом и становится обязательным элементом нового технологического уклада "Сельское хозяйства 4.0". В этой связи НСЗ принял активное участие в разработке "Комплексного предложения" по переходу на эффективное цифровое сельскохозяйственное производство, которое сегодня уже внедряется в пилотных регионах. "Программа объединяет высокотехнологичные российские и международные компетенции в области образования, применение беспилотников и наноспутников, цифровых платформ для сбора, хранения, обработки данных и управления задачами", – рассказал президент попечительского совета Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.

Перспективам развития агропродовольственных систем нового поколения и вопросам экологизации сельского хозяйства было посвящено выступление лауреата Нобелевской премии мира, директора Европейского средиземноморского центра по изменению климата (CMCC) Риккардо Валентини.

Рост спроса на экологически чистые продукты, здоровое питание и здоровый образ жизни, по мнению участников форума, - тренд, который должен учитывать современный агропром, объем мирового рынка органической продукции уже сейчас составляет более 100 миллиардов долларов США с позитивной динамикой на долгосрочную перспективу.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон "Об органической продукции", одним из инициаторов которого выступил Национальный союз зернопроизводителей, в соответствии с "Дорожной картой по развитию органического сельского хозяйства", утвержденной правительством РФ, союзом ведется активная работа по созданию Центра сертификации и обучения специалистов АПК, в том числе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В планах – программы с возможностью выдачи двойного сертификата – российского и итальянского образцов. Опыт Италии, где создана целая индустрия производства органической продукции, а рост продаж за последнее десятилетие составил 142%, достоин внимательного изучения, считают в НСЗ.

Планируется, что ProAgroTalk станет ежегодным. Интерес к организации форума уже проявили партнеры НСЗ из Франции, Индонезии, Сербии.