Реутов – лидер на рынке недвижимости Московской области

Москва, 24 февраля. По итогам января стоимость квадратного метра в Реутове достигла более чем 160 тыс. рублей. Город занимает первое место по ценам на жилье на вторичном рынке Подмосковья. Рекордный показатель достигнут благодаря близости к столице и ее инфраструктуре, удобному транспортному сообщению с Москвой, более высокому качеству предложений по сравнению с другими областными городами и дефициту новых строящихся объектов.

Из-за высоких цен вторичного жилья повышенный интерес покупателей вызывает рынок новостроек Реутова. Среди его очевидных преимуществ - высокие потребительские характеристики, инвестиционный потенциал жилых комплексов, а также активное развитие городской инфраструктуры. При этом особой популярностью пользуется проект ЖК "Реут" (застройщик – ООО "Специализированный застройщик "Гранель Гранит", проектная декларация на сайте). Сейчас это единственный объект на рынке новостроек Реутова, который реализуется по ДДУ.

Жилой комплекс возводится в южной части Реутова. Проект комфорт-класса объединяет три монолитных жилых дома с различной этажностью – от 18 до 25 этажей. Корпуса занимают территорию в 1,5 гектара, общая площадь ЖК "Реут" – 63 тыс. кв. м. Стоимость квартир начинается от 4 млн рублей, а площади квартир колеблются от 21 до 70 кв. м.

Эксперты говорят о сочетании в проекте урбанистических решений, комфортных условий жизни, удобной транспортной доступности. Прямые линии и контрастные цветовые решения фасадов подчеркивают выразительность лаконичного облика комплекса. Специалистами ГК "Гранель" проектные решения детально проработаны – на благоустроенной территории оптимально сочетаются зеленые зоны, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки.

"За последние пару лет ЖК "Реут" - это первый проект, который появился на первичном рынке Реутова. Объект реализуется по новым правилам – с использованием специальных счетов эскроу. Риски покупателей сведены к минимуму. Их вложения надежно защищены - банк внимательно следит за ходом реализации проекта. Застройщик получит деньги только после полного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Что важно, работы идут очень активно. Сдать объект планируется уже в 3-м квартале следующего года", - отметил заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

Особенность комплекса "Реут" - собственная инфраструктура. К услугам жителей будут построены детский сад на 93 места, подземный паркинг, супермаркет, салоны красоты, кафе и многие другие предприятия сферы услуг. Рядом разместится большая наземная парковка.

В южной части Реутова возводится и крупная городская инфраструктура: школа, детский сад и поликлиника. Объекты планируется сдать в следующем году – как раз к заселению жилого комплекса "Реут".