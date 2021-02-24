ЭКО и геномное тестирование КРС внедрят на молочном производстве в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Дамате" планирует запустить проект в области генетики крупного рогатого скота на базе молочного комплекса "Тюменские молочные фермы" в Тюменской области. Проект представили полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и губернатору Тюменской области Александру Моору в среду.

"В рамках проекта "Дамате" планирует внедрить на молочном комплексе передовые генетические технологии, среди которых геномное тестирование, ЭКО, пересадка эмбрионов. Проект предусматривает организацию геномного тестирования крупного рогатого скота на регулярной основе, запуск собственной эмбриональной лаборатории, открытие генетического центра по производству нетелей и учебного центра для специалистов. План будет реализован в течение пяти лет, и к концу этого периода достигнет окупаемости", - отметили в пресс-службе компании.

Как уточнили там, задачей генетического центра будет обеспечение качества отдельных животных - с отличными продуктивными показателями и высокой резистентностью к заболеваниям. В течение 5 лет "Дамате" планирует получить 3,6 тыс. телят, которые могут быть переданы в генетический центр для сексированного ЭКО и продажи на рынке.

За время реализации проекта компания рассчитывает получить 3,8 тыс. высокопродуктивных телок, 11,5 тыс. эмбрионов, а также дополнительно 14,5 тыс. тонн молока. Таким образом "Дамате" планирует обеспечить себя качественным генетическим материалом, а также использовать проект как платформу для развития новой генетики и распространения технологии на весь рынок.

О компании

Группа компаний "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, развивает параллельно несколько направлений: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. География деятельности ГК "Дамате" охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ. В Тюменской области расположен самый современный в Сибири молочно-товарный комплекс "Дамате" - ООО "Тюменские молочные фермы", рассчитанный на 6 тыс. коров и 11,5 тыс. скотомест. Валовый надой предприятия составляет 44 тыс. тонн молока в год. Всего на предприятиях группы работают свыше 7 тыс. сотрудников.