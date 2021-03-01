Алексей Клепиков назначен вице-президентом МТС Банка

Москва, 1 марта. ПАО "МТС-Банк" объявляет о назначении Алексея Клепикова на должность вице-президента, руководителя информационно-технологического кластера с 1 марта 2021 года. В зону его ответственности будут входить вопросы, касающиеся стратегии информационных технологий МТС Банка, в том числе объединенного управления ИТ банка и ИТ Финтеха МТС.

Клепиков обладает двадцатилетним опытом работы в сфере информационных технологий в ведущих российских и зарубежных компаниях. До прихода в МТС Банк с 2017 года занимал должность вице-президента по информационным технологиям "Ингосстрах", с 2015 по 2017 годы − заместителя директора департамента банковских и информационных технологий "ВТБ24". В 2006-2015 годах был директором департамента технического сопровождения инвестиционной компании Renaissance Capital, а ранее в 2002-2006 годы работал в компаниях CBOSS и Accenture.

"Мы инвестируем много ресурсов в развитие сильной команды МТС Финтех. Информационные технологии − это ключевая функция в построении цифровой компании. В прошлом году мы объединили ИТ МТС Финтех и ИТ Банка, в три раза увеличили ИТ команду, практически полностью перешли на собственную разработку, удвоили число сотрудников с небанковским опытом, начали перевод продуктов на микросервисную архитектуру. Экспертиза Алексея, его опыт работы позволят значительно усилить нашу команду и реализовать следующие шаги, направленные на ИТ трансформацию банка и развитие Финтех в экосистеме МТС", — отметила вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.

Клепиков получил два высших образования, окончив физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "Молекулярная физика" и экономический факультет Высшей школы экономики по специальности "Финансовый менеджмент".

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".