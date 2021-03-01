Еврейская автономная область будет развивать экспортный потенциал

Москва, 1 марта. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.

ЕАО реализует набор программ по развитию региона, развивает инструменты привлечения инвестиций, рассказал Гольдштейн. Для российских и иностранных инвесторов действуют льготные налоговые режимы, а для резидентов ТОР "Амуро- Хинганская" - режимы беспошлинного и безналогового ввоза. Власти региона продолжают совершенствовать законодательство об инвестиционной деятельности.

"С целью улучшения инвестиционного климата в области внедрена система проектного управления - созданы рабочие группы для упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. В составы всех звеньев структуры, помимо представителей органов исполнительной власти области, включены представители бизнес-сообщества, территориальных органов ФОИВ, органов местного самоуправления муниципальных образований области", - пояснил губернатор ЕАО.

Важнейшим внешнеторговым партнером региона является Китай – на его долю приходится 97% экспорта. Одна из ключевых сфер взаимодействия с Китаем - агропромышленный комплекс, и ЕАО планирует расширять создание сельскохозяйственных производств, в частности растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения.

В планах также – развитие сотрудничества в энергетической и промышленной сфере: привлечение партнеров из КНР по покупке энергоносителей, создание перевалочного комплекса по транспорту энергоносителей из РФ в Китай и площадки для промсборки товаров с привлечением китайских компаний. Регион планирует принимать участие в реализации проекта по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ) для целей последуюшего экспорта в КНР.

"Одним из приоритетов регионального развития должна стать активизация экспортной деятельности в субъектах РФ. Каждая территория обладает уникальным продуктом, который, без сомнения, востребован на внешнем рынке – необходимо находить точки взаимодействия с зарубежными партнерами, оптимизировать каналы сбыта, создавать производства", - отметил Кобяков.

В этой связи участники встречи обсудили взаимодействие региона с Фондом Росконгресс и присоединение Еврейской автономной области к работе проектов Фонда, направленных на развитие региональной экспортной деятельности. В частности, Фонд развивает Инвестиционный портал регионов России investinregions.ru - уникальное цифровое пространство, объединяющее инвесторов и инициаторов проектов по всей России. Портал предоставляет актуальную информацию по регионам Российской Федерации, условиям ведения бизнеса, мерам государственной поддержки и другим аспектам реализации бизнес-идей, способствуя улучшению инвестиционной ситуации в регионах.