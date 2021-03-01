Стартовал конкурс профессионального мастерства "Ревизор – 2021"

Москва, 1 марта. Открыт прием заявок на конкурс профессионального мастерства "Ревизор 2021" (18+) — ежегодное соревнование среди профессионалов книжной отрасли, среди лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России.
Задачи конкурса — определить и поощрить яркие, инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и продвижения книги и чтения. Конкурс профессионального мастерства "Ревизор" призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе.
Организаторы конкурса — журнал "Книжная индустрия", Российский книжный союз, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок.
"Книжный Оскар", конкурс "Ревизор" проводится с 2012 года и ориентирован на профессионалов книжной индустрии. Это самый престижный отраслевой конкурс, его цель – отметить экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки, успешные проекты и инновации в книжном деле России. Конкурс проводится среди профессионалов книжной индустрии, он задает высокие стандарты, помогает развитию книжной отрасли, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Событие года
- масштаб задействованных участников события;
- инновационность формы (форматов) и содержания;
- высокий уровень влияния на развитие книжного дела (издательского, книготоргового или библиотечного сегмента);
- значимость события для изменения восприятия книги и чтения в российском обществе.
Герой нашего времени (совместно с порталом ГодЛитературы.РФ "Российской газеты")
- человек, оказавший существенное влияние на книжный мир России, способствующий продвижению литературы, культуры книги и чтения в обществе;
- человек, нашедший самый действенный ответ вызовам пандемийного года.
Профессионал года
Руководитель компании
- развитие компании – инвестиции в новые проекты (указать направления);
- активное участие в отраслевых союзах и организациях;
- работа с новыми форматами, успешное преодоление вызовов пандемии и локдауна;
- реализация собственной рационализаторской инициативы для поддержки и развития отрасли;
- коллаборации с культурными и креативными индустриями (мода, театр, кино, музеи и т. д.)
- развитие системы управления кадрами своей компании.
Главный редактор/Руководитель направления
- устойчивая, стабильная работа с авторами издательства;
- открытие новых имен и тем в литературе;
- наличие серьезных издательских проектов;
- прирост по новым проектам;
- тиражность проектов (широкий читательский охват);
- наличие книг-финалистов и победителей ведущих литературных премий.
Продавец года (совместно с Ассоциацией книгораспространителей независимых государств)
- заполняется отдельная анкета.
Управляющий книжного магазина (совместно с Академией книжного бизнеса издательства "Эксмо")
- заполняется отдельная анкета.
Журналист года (совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой)
- наличие серии всесторонних публикаций о книгах или проблемах чтения (в электронных или печатных СМИ) на протяжении нескольких последних лет;
- проявление авторской позиции в материалах.
Блогер года
- качество книжного контента;
- регулярность книжных публикаций;
- доля публикаций о книгах более 60 %;
- охват, количество подписчиков.
Компания года
Издательство года
- наличие значимых для книжной отрасли проектов в издательском каталоге;
- прямое партнерство с максимальным числом реализационных каналов (интернет-магазины, книжные магазины, FMCG-сети, киоски, специализированные книжные магазины, библиотеки, книготорговые сети и пр.);
- наличие широкой программы поддержки и продвижения собственных изданий в книготорговых каналах.
Книжный магазин года (включая онлайн-сегмент)
- сохранение книжного ассортимента не менее чем на 50% торговой площади (для интернет-магазина – каталог в объеме не менее 100 тыс. наименований книг);
- наличие в графике работы магазина регулярных мероприятий по поддержке книги и чтения (встречи с авторами, литературные вечера, детский клуб и пр.);
- средний срок оборачиваемости книжной продукции не более 10 месяцев.
Книготорговая сеть года
- не менее 5 магазинов в сети;
- развитие сети, внедрение новых информационных технологий;
- четкое исполнение финансовых обязательств перед поставщиками;
- наличие собственных программ поддержки и развития книги и чтения, культурные и социальные проекты.
Бестселлер года
Издатель бестселлера в традиционном бумажном варианте* (не покет!)
- суммарные продажи за отчетный период не менее 50 тыс. экземпляров;
- наличие оригинальной идеи (история проекта, работа с автором);
- оригинальное техническое решение проекта (верстка, иллюстрирование, текстовое наполнение).
* Победители в данной номинации определяются по итогам продаж (проект "Книжный рынок России: 2010–2020", сводные рейтинги продаж Ozon.ru, "Лабиринта" и др. компаний).
Инновационный книжный проект
- инновационность проекта (или одной из составляющих: текста, оформления, работы по продвижению и вывода проекта на рынок);
- оригинальность продукта для российского рынка (для цифры – принципиальное отличие от бумажного варианта либо полное отсутствие бумажного исходника);
- применение оригинального российского подхода (не копия зарубежных проектов).
Инновационные сервисы и технологии
- технологическая новизна сервиса для текущего состояния книжной отрасли (сервис перевода в электронный формат, разработка приложений, печать по требованию, полиграфические новации и пр.);
- потенциал востребованности отраслью (количество клиентов и партнеров на текущий момент, региональный охват);
- состав команды разработчиков (участие россиян не менее 50 %).
Чтение XXI века
Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения
- описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам проекта);
- наличие оригинальной концепции проекта;
- масштаб проекта (указать охват и общее количество задействованных участников).
Лучшие проекты компаний (издательства, книжные магазины, библиотеки) по продвижению книги и чтения
- описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам проекта);
- наличие оригинальной концепции проекта.
Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения (совместно с Российской библиотечной ассоциацией)
- описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам проекта);
- наличие оригинальной концепции проекта;
- масштаб проекта (указать охват и общее количество задействованных участников).
Лучший образовательный проект
(Совместно с Московским политехническим университетом, Комитетом по подготовке кадров и повышению квалификации работников книжной отрасли РКС")
- лучшие практики взаимодействия книжной индустрии и образовательных организаций;
- не менее двух участников, один из которых – предприятие / организация книжной индустрии, другой – образовательная организация. В одном проекте могут участвовать несколько индустриальных или образовательных партнёров;
- понятный образовательный и производственный результат;
- масштабируемость практики, возможность повторить и улучшить во взаимодействии с другими партнёрами;
- освещение в СМИ и на сетевых ресурсах.
Этапы конкурса
1-й этап: 1 марта – 28 мая – выдвижение кандидатов по номинациям;
2-й этап: 5 июля – 9 августа – открытое интернет-голосование и определение лонг-листа конкурса;
3-й этап: 11–18 августа – определение шорт-листа;
7 сентября – торжественная церемония награждения победителей.
Заявки принимаются до 28 мая по электронной почте: olga.bookindustry@gmail.com.
Менеджер по проектам: Ольга Комовкина; телефон: +7 (929) 655–88–92.