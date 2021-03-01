Стартовал конкурс профессионального мастерства "Ревизор – 2021"

Москва, 1 марта. Открыт прием заявок на конкурс профессионального мастерства "Ревизор 2021" (18+) — ежегодное соревнование среди профессионалов книжной отрасли, среди лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России.

Задачи конкурса — определить и поощрить яркие, инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и продвижения книги и чтения. Конкурс профессионального мастерства "Ревизор" призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе.

Организаторы конкурса — журнал "Книжная индустрия", Российский книжный союз, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок.

"Книжный Оскар", конкурс "Ревизор" проводится с 2012 года и ориентирован на профессионалов книжной индустрии. Это самый престижный отраслевой конкурс, его цель – отметить экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки, успешные проекты и инновации в книжном деле России. Конкурс проводится среди профессионалов книжной индустрии, он задает высокие стандарты, помогает развитию книжной отрасли, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Номинации и критерии оценки

Событие года

масштаб задействованных участников события;

инновационность формы (форматов) и содержания;

высокий уровень влияния на развитие книжного дела (издательского, книготоргового или библиотечного сегмента);

значимость события для изменения восприятия книги и чтения в российском обществе.

Герой нашего времени (совместно с порталом ГодЛитературы.РФ "Российской газеты")

человек, оказавший существенное влияние на книжный мир России, способствующий продвижению литературы, культуры книги и чтения в обществе;

человек, нашедший самый действенный ответ вызовам пандемийного года.

Профессионал года

Руководитель компании

развитие компании – инвестиции в новые проекты (указать направления);

активное участие в отраслевых союзах и организациях;

работа с новыми форматами, успешное преодоление вызовов пандемии и локдауна;

реализация собственной рационализаторской инициативы для поддержки и развития отрасли;

коллаборации с культурными и креативными индустриями (мода, театр, кино, музеи и т. д.)

развитие системы управления кадрами своей компании.

Главный редактор/Руководитель направления

устойчивая, стабильная работа с авторами издательства;

открытие новых имен и тем в литературе;

наличие серьезных издательских проектов;

прирост по новым проектам;

тиражность проектов (широкий читательский охват);

наличие книг-финалистов и победителей ведущих литературных премий.

Продавец года (совместно с Ассоциацией книгораспространителей независимых государств)

заполняется отдельная анкета.

Управляющий книжного магазина (совместно с Академией книжного бизнеса издательства "Эксмо")

заполняется отдельная анкета.

Журналист года (совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой)

наличие серии всесторонних публикаций о книгах или проблемах чтения (в электронных или печатных СМИ) на протяжении нескольких последних лет;

проявление авторской позиции в материалах.

Блогер года

качество книжного контента;

регулярность книжных публикаций;

доля публикаций о книгах более 60 %;

охват, количество подписчиков.

Компания года

Издательство года

наличие значимых для книжной отрасли проектов в издательском каталоге;

прямое партнерство с максимальным числом реализационных каналов (интернет-магазины, книжные магазины, FMCG-сети, киоски, специализированные книжные магазины, библиотеки, книготорговые сети и пр.);

наличие широкой программы поддержки и продвижения собственных изданий в книготорговых каналах.

Книжный магазин года (включая онлайн-сегмент)

сохранение книжного ассортимента не менее чем на 50% торговой площади (для интернет-магазина – каталог в объеме не менее 100 тыс. наименований книг);

наличие в графике работы магазина регулярных мероприятий по поддержке книги и чтения (встречи с авторами, литературные вечера, детский клуб и пр.);

средний срок оборачиваемости книжной продукции не более 10 месяцев.

Книготорговая сеть года

не менее 5 магазинов в сети;

развитие сети, внедрение новых информационных технологий;

четкое исполнение финансовых обязательств перед поставщиками;

наличие собственных программ поддержки и развития книги и чтения, культурные и социальные проекты.

Бестселлер года

Издатель бестселлера в традиционном бумажном варианте* (не покет!)

суммарные продажи за отчетный период не менее 50 тыс. экземпляров;

наличие оригинальной идеи (история проекта, работа с автором);

оригинальное техническое решение проекта (верстка, иллюстрирование, текстовое наполнение).

* Победители в данной номинации определяются по итогам продаж (проект "Книжный рынок России: 2010–2020", сводные рейтинги продаж Ozon.ru, "Лабиринта" и др. компаний).

Инновационный книжный проект

инновационность проекта (или одной из составляющих: текста, оформления, работы по продвижению и вывода проекта на рынок);

оригинальность продукта для российского рынка (для цифры – принципиальное отличие от бумажного варианта либо полное отсутствие бумажного исходника);

применение оригинального российского подхода (не копия зарубежных проектов).

Инновационные сервисы и технологии

технологическая новизна сервиса для текущего состояния книжной отрасли (сервис перевода в электронный формат, разработка приложений, печать по требованию, полиграфические новации и пр.);

потенциал востребованности отраслью (количество клиентов и партнеров на текущий момент, региональный охват);

состав команды разработчиков (участие россиян не менее 50 %).

Чтение XXI века

Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения

описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам проекта);

наличие оригинальной концепции проекта;

масштаб проекта (указать охват и общее количество задействованных участников).

Лучшие проекты компаний (издательства, книжные магазины, библиотеки) по продвижению книги и чтения

описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам проекта);

наличие оригинальной концепции проекта.

Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения (совместно с Российской библиотечной ассоциацией)

описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам проекта);

наличие оригинальной концепции проекта;

масштаб проекта (указать охват и общее количество задействованных участников).

Лучший образовательный проект

(Совместно с Московским политехническим университетом, Комитетом по подготовке кадров и повышению квалификации работников книжной отрасли РКС")

лучшие практики взаимодействия книжной индустрии и образовательных организаций;

не менее двух участников, один из которых – предприятие / организация книжной индустрии, другой – образовательная организация. В одном проекте могут участвовать несколько индустриальных или образовательных партнёров;

понятный образовательный и производственный результат;

масштабируемость практики, возможность повторить и улучшить во взаимодействии с другими партнёрами;

освещение в СМИ и на сетевых ресурсах.

Этапы конкурса

1-й этап: 1 марта – 28 мая – выдвижение кандидатов по номинациям;

2-й этап: 5 июля – 9 августа – открытое интернет-голосование и определение лонг-листа конкурса;

3-й этап: 11–18 августа – определение шорт-листа;

7 сентября – торжественная церемония награждения победителей.

Заявки принимаются до 28 мая по электронной почте: olga.bookindustry@gmail.com.

Менеджер по проектам: Ольга Комовкина; телефон: +7 (929) 655–88–92.