Группа ММК увеличила расходы на благотворительность и соцпрограммы до почти 3 млрд рублей

ТАСС, 2 марта. В 2020 году затраты Группы ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на реализацию благотворительных и социальных программ составили 2 млрд 972,7 млн рублей, что на 15,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК" При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила 73%, достигнув 2,18 млрд рублей – на 21,8% выше, чем в 2019 году.

Как отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, стратегический приоритет компании – следовать принципам устойчивого развития. "Этот подход определяет ответственное отношение к экологии, социальным вопросам, развитию персонала и созданию культуры возможностей, обеспечению безопасной производственной среды. Мы рассматриваем проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании. Поэтому ключевое значение мы придаем созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в Магнитогорске. Для этого наша компания реализует социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города, направленные на решение всех актуальных вопросов", - сказал он.

В управлении добавили, что крупнейшим направлением социальных инвестиций в 2020 году стала благотворительность, что было связано с необходимостью противодействия пандемии коронавируса. Уже в первые дни после возникновения эпидемиологической угрозы ПАО "ММК" по решению председателя совета директоров Виктора Рашникова направило более 530 млн рублей на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты сотрудников Группы ММК, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий горожан.

"В первую очередь ММК выступил инициатором и организатором масштабной благотворительной программы "Мы вместе", ориентированной на одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города. Для них ежемесячно (с апреля по сентябрь 2020 года) формировались и адресно доставлялись наборы продуктов питания и комплекты средств индивидуальной защиты. На эти цели было направлено 167 млн рублей за счет средств ПАО "ММК" а также средства, собранные горожанами на специальном благотворительном счете", - сказано в сообщении.

Помимо этого, было принято решение о выделении дополнительных средств для финансирования противовирусных и социально направленных мероприятий в городе объемом более 360 миллионов рублей. В числе реализованных мер социальной поддержки – приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, выплаты работающему в зоне повышенного риска медперсоналу, закупки компьютерной техники для молодых педагогов и школьников из малообеспеченных семей. Для магнитогорских детских садов приобрели и установили специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.

Общие расходы на благотворительность в Группе ПАО "ММК" в 2020 году составили свыше 1,15 млрд рублей, из которых более 1 млрд пришлись на долю материнской компании.

Кроме того, в 2020 году Группа ПАО "ММК" выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (526,7 млн рублей), компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (около 300 млн) и организацию детского отдыха (52 млн), формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов (132,7 млн), стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (108,5 млн рублей), организацию культурно-массовой работы и содержание домов культуры (100 млн), обеспечение работников комбината горячим питанием (66 млн), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (около 160 млн). На адресную социальную поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках программы "Забота", реализуемой на базе БФ "Металлург", компания в 2020 году направила около 377 млн рублей (в 2019 году – 322 млн).