Анатолий Попов: Сбер — это вселенная сервисов для любых бизнес-задач

2020 год стал серьезным испытанием для бизнеса, и в этот период выросла роль банков, которые, помимо всего остального, стали агентами по оказанию государственной поддержки. О том, как Сбер работал в течение года и что предложил своим клиентам, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов.

— Как вы оцениваете результаты работы блока, который возглавляете? Удалось ли реализовать все, что было запланировано в прошлом году? Или пандемия внесла свои коррективы в ваши планы?

— В прошлом году весь мир столкнулся с беспрецедентной ситуацией, которая повлияла на все сферы жизни без исключения. Последствия пандемии сильно отразились и на российском бизнесе. Но еще в марте, до начала локдауна, мы поставили перед собой задачу помогать предприятиям в это турбулентное время и обеспечить нашим корпоративным клиентам быстрое и удобное взаимодействие с продуктами Сбера и нашей экосистемы. И, на мой взгляд, нам это удалось.

Сбербанк стал главным проводником мер государственной поддержки, предоставив льготное финансирование бизнесу в объеме более 370 млрд рублей. Мы в кратчайшие сроки реализовали возможность полного онлайн-сопровождения кредитов в рамках господдержки: все этапы от подачи заявки до предоставления средств были доступны клиенту без посещения офиса.

В течение года мы продолжали работу по переводу всех наших ключевых финансовых и нефинансовых продуктов в "цифру": теперь все они доступны в интернет-банке СберБизнес (4+). Думаю, что сама возможность все делать онлайн в период локдауна и самоизоляции оказалась критически важной для предпринимателей, и, к счастью, у нас были ресурсы и технологии, чтобы это обеспечить.

Расскажу о некоторых наших инновациях. Мы добавили в приложение СберБизнес возможность голосового ввода сообщений и синтеза речи в чате, так что теперь клиенты могут надиктовать вопрос в службу поддержки и голосом подключить ряд ключевых продуктов. Также клиентам доступны платежи за одну секунду в режиме 24/7. Перед тем как провести платеж в рублях, наши клиенты видят пересчитанные комиссии, и им больше не нужно обращаться для этого в контактный центр.

В прошлом году мы продолжали совершенствовать и наши базовые продукты. Существенно расширив функциональность бизнес-карт, мы за год нарастили их долю в объеме безналичных расчетов с 31% до 40%. Более 25% сделок по кредитованию клиентов малого и микробизнеса проходит с помощью нашего продукта "Кредит от 3 минут", а 45% краткосрочного кредитования крупного и среднего бизнеса — это "Кредит за 7 минут".

Реализовывать эти и многие другие вещи нам помогает искусственный интеллект. В 2020 году в 70% документооборота по ключевым процессам уже использовались методы распознавания текста, а 100% диалогов контактного центра автоматически расшифровывались для дальнейшего анализа. Чат-бот сегодня отвечает на 26% текстовых обращений.

Основным драйвером всех этих изменений и инноваций стало наше желание максимально поддержать клиентов в период пандемии. Именно на это было направлено льготное кредитование, сервисы по организации удаленной работы для бизнеса и многое другое. В результате нам удалось увеличить количество активных клиентов до 2,7 млн — прирост за год на 7,5% — и выполнить цели по доходу.

— Сбер весь год находился на передовой оказания помощи бизнесу. Как вы оцениваете результаты этой поддержки? Помогли ли эти меры? Видите ли вы восстановление пострадавших отраслей по вашим клиентам? Какие отрасли восстановились полностью, какие частично? Кому-то еще требуется государственная или банковская поддержка в этом году?

— Сбер действительно стал крупнейшим оператором программ поддержки бизнеса. Такую поддержку, включая помощь по собственным программам Сбера, получили около 200 тысяч наших корпоративных клиентов.

С помощью компаний экосистемы мы также запустили линейку специальных продуктов и решений для клиентов, среди которых тестирование на COVID-19 от компании СберЗдоровье, бесплатная горячая линия по организации удаленной работы от СберРешений, актуальные в кризис образовательные курсы Деловой среды и наш совместный проект с Google — бесплатная онлайн-программа развития бизнес-навыков "БизнесКласс", участниками которой стали 850 тысяч человек по всей стране, бесплатные сервисы электронного документооборота от СберКоруса и СберА.

Мы помогли сохранить 2,3 млн рабочих мест, и большинство наших клиентов смогли вернуть утраченные объемы бизнеса к концу 2020 года. Однако пока рынок восстановился не полностью.

Весь минувший год наблюдалось снижение оборотов в сфере потребительских услуг. При этом в начале 2021 года ситуация улучшилась, и в последние недели мы видим рост примерно на 5% год к году. В фитнес-центрах и спортивных клубах во второй половине прошлого года обороты снижались на 25–30% по сравнению с 2019 годом, но зато в январе отрасль не просто восстановилась, а даже превысила обороты января 2020 года на 6%. До сих пор не вышло на допандемические показатели общественное питание: эта крупнейшая сфера услуг уже несколько месяцев показывает обороты на 10–15% ниже прошлогодних. И, конечно, среди наиболее пострадавших отраслей — туризм. Хотя гостиничный бизнес в новогодний сезон 2021 показал сопоставимые с прошлогодними показатели, у турагентств обороты по-прежнему ниже, чем год назад.

Пока продолжается вакцинация населения и не сняты все ограничения, бизнесу нужна помощь, поэтому Сбер активно участвует в разработке новых программ и мер поддержки предпринимателей. Нам уже поступают заявки от клиентов по льготной программе "ФОТ 3.0", которую правительство запускает с 9 марта. Мы планируем, что объем финансирования Сбербанком по этой программе составит более 100 млрд рублей.

— Каких результатов удалось добиться в брокерском направлении, учитывая высокий интерес розничных инвесторов к этому рынку?

— За 2020 год количество брокерских счетов в Сбере выросло с 1,4 млн до 3,5 млн, а наша доля рынка — с 28% до 34%. Клиентам теперь доступны вечерние торги и торговля иностранными акциями в рублях на Московской бирже. Уже в марте этого года мы выводим в промышленную эксплуатацию удобное приложение СберИнвестор, с которым, уверен, будут инвестировать миллионы россиян.

Мы также повышаем качество аналитической поддержки и уровень финансовой грамотности клиентов. Для этой цели в прошлом году запустили Telegram-канал "СберИнвестиции", который уже набрал аудиторию в 50 тысяч человек.

— В прошлом году вы стали активно внедрять в свои сервисы продукты экосистемы? Приносит ли это уже финансовые результаты?

— Действительно, в 2020 году мы вывели на рынок широкий спектр нефинансовых продуктов и сервисов от компаний и партнеров нашей экосистемы. Сегодня таких сервисов уже около 120, а чистый доход банка от их продажи вырос кратно. Наши решения помогают бизнесу снижать издержки. Я считаю, что предприниматели должны решать по-настоящему важные, стратегические задачи по развитию своего бизнеса, а не заниматься рутиной и микроменеджментом. Все поддерживающие функции способен взять на себя Сбер, который становится вселенной сервисов для любых бизнес-задач. Для ведения бухгалтерии можно привлечь СберРешения. Другая компания нашей экосистемы Работа.ру быстро и качественно подберет персонал. А СберКорус проверит контрагентов и внедрит электронный документооборот. Главный результат применения всех этих сервисов — растущий бизнес наших клиентов.