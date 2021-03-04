УЭХК в 2020 году затратил более 114 млн рублей на защиту работников от COVID-19

ТАСС, 4 марта. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) в 2020 году затратил более 114 млн рублей на защиту работников от COVID-19. Об этом сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью УЭХК со ссылкой на генерального директора комбината Александра Белоусова.

Эти средства пошли на обеспечение всех сотрудников масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, а также на дезинфекцию помещений и территорий, создание комфортных условий для изоляции критически важного персонала, в том числе питание, ремонт помещений, приобретение мебели и других необходимых принадлежностей, медицинское сопровождение.

"Для меня, как для руководителя, важно было с первых дней не допустить роста заболеваемости работников, так как это ставит под угрозу выполнение производственной программы. Тревогу вызывал каждый отдельный случай. <…> Сегодня защита от новой инфекции стала обязательной частью культуры безопасности на комбинате. Мы не потеряли ни одного сотрудника. И это важно," - рассказал Белоусов.

По его словам, на УЭХК был принят ряд мер для снижения риска заболевания: исключили командировки, максимально разделили потоки производственного персонала, обеспечили средствами индивидуальной защиты, создали безопасные условия в столовых. При входе измеряется температура работников, проводится их тестирование, отлажена удаленная работа, ведется дезинфекция помещений, контролируется использование защитных средств работниками, а также наличие в достаточном количестве дезинфицирующих средств.

"Все это недешевое удовольствие. <…> Но противоковидные мероприятия и оперативный контроль на комбинате дали свой результат, все случаи оперативно локализуются с участием МРУ ФМБА России", - констатировал Белоусов, добавив, что на 3 марта на комбинате двое заболевших, прививку от COVID-19 поставили 333 человека, вакцинация продолжается.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.