Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Ростове-на-Дону

Москва, 10 марта. СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла первый хаб в Ростове-на-Дону. Из широкого ассортимента, который насчитывает более 12 000 наименований, жители региона смогут выбрать и заказать товары для здоровья и красоты с доставкой на дом.

В день открытия новую аптеку посетили губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов, а также основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Антон Буздалин.

"Компании индустрии здравоохранения Сбера — СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА предлагают своим клиентам лучшие медицинские сервисы. И мы постоянно продолжаем их развивать и совершенствовать, делая медицину еще более доступной для жителей нашей страны. Открытие СБЕР ЕАПТЕК позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионах. Новый аптечный хаб охватывает один из крупнейших регионов России, и это позволит его жителям получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки при первой необходимости. Мы приоритизировали Ростов в списке городов для открытия хаба – как раз в силу особого внимания руководства донского региона к вопросам развития здравоохранения", - отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.​

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Ростове-на-Дону стало частью стратегии развития компании в регионах. В начале 2021 года открылись первые аптечные хабы в Иванове и Ульяновске, а в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Орле, Уфе, Казани, Ярославле, Курске, Йошкар-Оле.

В планах компании также открытие хабов в других городах Ростовской области: в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах.

"Жители области получили новый вид услуг, который связан со здоровьем. Он позволяет каждому человеку, который обратился за услугой, быстро, качественно, удобно, с использованием мощного ассортимента лекарств получить её. Это только начало процесса, далее сервис придет в другие города региона - Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты. Уверен, что качество услуги для людей изменится в геометрической прогрессии. И это результат работы по реализации того документа, который мы ранее подписали с Германом Оскаровичем", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ассортимент новой СБЕР ЕАПТЕКИ составляет более 12 тыс. товаров с перспективой расширения до 18 тыс. Помимо лекарств и витаминов, в хабе представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Работает бесплатная доставка (для всех товаров, кроме лекарств, отпускаемых по рецепту). Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом.

В день открытия хаба СБЕР ЕАПТЕКА совместно с благотворительным фондом "Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся" поддержала Детскую городскую больницу № 1 города Ростова-на-Дону, предоставив необходимые для пациентов медтехнику, средства гигиены и другие товары для здоровья.

"Благодаря региональной экспансии СБЕР ЕАПТЕКИ мы делаем лекарства и другие товары для здоровья более доступными для людей по всей России. В дальнейшем мы намерены открыть в Ростовской области ещё несколько аптек-хабов, чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к быстрой доставке и большому ассортименту товаров для здоровья и красоты", подчеркнул Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Аптека-хаб в Ростове-на-Дону расположена по адресу: ул. Тружеников, д. 39/3, стр. 1. Площадь всего хаба составляет 500 кв. м, из них 300 кв. м приходится на склад и 28 кв. м — на аптечный пункт.

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СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 7 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду "Премия Рунета" в номинации "Здоровье и отдых" за удобный сервис (сайт и приложение).