"Газпром трансгаз Екатеринбург" в 1,5 раза увеличил использование СПГ в ремонтных работах

ТАСС, 12 марта. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" значительно вырос объем использования сжиженного природного газа (СПГ) при производстве ремонтных работ на магистральных газопроводах, газопроводах-отводах и газораспределительных станциях (ГРС). Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании, по итогам 2020 года этот показатель увеличился почти в полтора раза по сравнению с годом предыдущим – со 168 до 236 тонн СПГ.

"Всего в минувшем году во время диагностических и ремонтных работ на газоснабжение с использованием СПГ было временно переведено более 20 населенных пунктов во всех четырех областях производственной деятельности уральского газотранспортного предприятия, включая такие крупные промышленные центры как г. Полевской в Свердловской области, г. Троицк и г. Миасс в Челябинской. Для этого уральцы используют сжиженный газ собственного производства, который вырабатывается на Комплексе по производству СПГ, расположенном на ГРС №4 г. Екатеринбурга", - сказано в сообщении.

В "Газпром трансгаз Екатеринбург" используют СПГ для временной подачи потребителям при проведении ремонтов линейной части газопроводов и ГРС уже более 15 лет. Такая технология (запатентована ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург") позволяет не останавливать промышленные предприятия непрерывного цикла работы и не ограничивать подачу природного газа жителям городов и поселков даже на несколько часов, сообщили в службе.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.