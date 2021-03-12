Исследование бренда Dove и ВЦИОМ: 38% родителей поменяли бы что-то во внешности ребенка

Москва, 12 марта. ​​Международный эксперт и пионер в повышении самооценки подростков - бренд Dove - решил вдохнуть новые силы в одну из своих главных миссий. Совместно со Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), Dove провел опрос среди девушек-подростков и их родителей, благодаря которому выяснил реальную и, при этом, довольно тревожную картину самооценки подрастающего поколения. Треть из них остаются недовольны своей внешностью и отношением окружающих к себе, а 38% родителей заявили, что хотели что-то изменить во внешности дочерей.

2021 год бренд Dove решил посвятить всецело одному из своих стратегических проектов: оказать помощь молодому поколению в преодолении проблем, связанных с культурой тела, и раскрытием своего потенциала посредством формирования уверенности в своем теле и повышения самооценки. Множество семей по всему миру уже работают с руководством Dove по повышению самооценки и участвуют в интерактивных семинарах. В России бренд на протяжении более шести лет проводит уроки в школах совместно с НИИ охраны здоровья детей и подростков Министерства Здравоохранения РФ, посвященные здоровому отношению к себе и своей внешности, а также публикует полезные материалы для учителей, наставников и родителей. Для желающих рассказать о своем опыте и обсудить его с другими бренд запускает кампанию #ПозвольИмСиять.

В конце непростого 2020 года, за который многие семьи чаще обычного находились дома вместе. Бренд Dove, совместно со ВЦИОМ, провели опрос 500 российских девушек подростков и их родителей (800 человек), чтобы выяснить, как изменились показатели самооценки.

Оказалось, что 94% респонденток в возрасте от 14 до 17 лет хотели бы что-то изменить в своей внешности. Большая доля опрошенных (46-50%) отметили в качестве объекта изменений живот, вес или талию. Отдельно выделили и кожу лица, которую предпочли бы поменять 43% девушек. Для 39% проблемной зоной являются волосы на теле, а треть (30-34%) не устраивают бедра или ягодицы, а также нос и грудь. Названные участницами опроса внешние «недостатки» и желание изменений непосредственно влияет на их самооценку и самореализацию: более половины девушек-подростков (68%) согласны с тем, что физическая красота помогает добиваться успеха. 26% девушек испытывают депрессию по поводу своего вида, а более трети среди тех, кого не устраивает их внешность (37%), заявляют, что планируют хирургические операции в будущем.

Молодые девушки все также ориентируются на известных личностей или блогеров, на которых они хотели бы быть похожими: 37% девушек идеалом красоты назвали не только селебрити нового поколения: Кендалл Дженнер, Ариану Гранде, Кайли Дженнер, Селену Гомес, но и старшего: Анджелину Джоли, Ирину Шейк и Скарлетт Йоханссон. В рейтинг даже попал южнокорейский певец-репер Мин Юнги.

Для того, чтобы, вероятно, больше походить на свои идеалы, более половины (53%) девушек используют фильтры и эффекты для фотографий, когда выкладывают их в социальные сети. Однако отретушированные селфи и собственные фото, в силу разнообразия мнений и взглядов в интернете, не всегда положительно воспринимаются окружающими. Большинство девушек-подростков (68%) имеют негативный опыт по поводу отношения окружения к их внешности. 60% от тех, кто сталкивался с негативом, рассказали, что чаще всего это проявляется в подколах, смешках или оскорблениях. Главным образом так поступают сверстники, сообщили 72% девушек-подростков. Также практически треть говорят об исходящей агрессии со стороны друзей среди девочек и мальчиков (31% и 30% соответственно).

В период грусти, за советом девушки все также обращаются к родителям – 22% из них считают своих матерей примером для подражания. Однако взрослые оказываются не всегда способны понять и правильно поддержать своих дочерей, а также поспособствовать тому, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем. Согласно опросу родителей, 21% из них полагают, что дочери ничего не хотели бы поменять в своей внешности. Напомним, что сами девушки-подростки об этом сообщают в три раза чаще. Каждая десятая девушка 14-17 лет не получает от родителей комплиментов по поводу внешности, сами же родители не признаются в том, что никогда не хвалят внешность дочерей. Матери чаще отцов подтверждали, что говорят приятные слова дочерям - 50% против 37% соответственно. Девушки, лишенные родительских комплиментов, чаще сетуют на наличие у себя психологических проблем (53%). Наличие родительского тепла, таким образом, создает более благоприятный климат в семье, блокируя возникновение психологических трудностей для подростков.

Более того, 38% родителей заявляют, что сами бы хотели что-то изменить во внешности дочери. Подавляющее большинство родителей (95%) уверены, что необходимо предпринимать какие-либо действия для повышения самоуверенности девочек-подростков. Ключевыми мерами среди названных ими стали: организация досуга, психологическая работа в школах, а также ограничения проводимого в соцсетях времени.

В связи с такими показателями, бренд Dove решил уделить особое значение проекту по повышению самооценки подростков в 2021 году.

"Мы верим, что ничто не должно мешать подрастающему поколению реализовывать свой потенциал. Однако неуверенность в своем теле и обеспокоенность внешним видом сейчас все больше мешают подросткам быть собой, оказывая негативное влияние на их здоровье, дружеские отношения и даже успехи в школе, - отмечает бренд-менеджер Dove Дениз Мелик-Аветисян. - С 2004 года мы помогаем родителям, наставникам, учителям и лидерам среди молодежи вести образовательную деятельность в сфере самооценки, которая затронула уже более 20 миллионов подростков. Ни 2020, ни 2021 не стал исключением - мы продолжаем проводить наши уроки повышения самооценки в школах России и по всему миру. Мы призываем всех, кому не безразличны эти тревожные цифры, присоединиться к нам сегодня, скачать бесплатное руководство и обсудить с ребенком волнующие его проблемы".

Проект по повышению самооценки был разработан в 2004 году на основе убеждения, что заложенные природой внешние характеристики должны являться источником уверенности в себе для молодого поколения, а не беспокойства. В рамках проекта было проведено множество международных исследований и опросов, в том числе, с участием российских респондентов. Свою работу в проекте бренд разделяет на три составляющие: информационные ресурсы для родителей и наставников, ресурсы для лидеров мнений среди молодежи, а также для учителей. Кроме того для родителей и детей бренд разработал бесплатное руководство под названием “Я и моя уникальность”. Среди бесплатных материалов можно найти рекомендации по принятию своего тела и внешности в целом, отношению к еде и физической активности, здоровому восприятию образов в СМИ и рекламе, буллинга сверстников, подколов дома и многому другому.

Все эти инициативы Dove являются неотъемлемой частью программы Unilever, направленной на поддержку российских образовательных учреждений и населения в рамках программы стратегического развития до 2031 года.