В ЮУрГУ моделируют лекарства от коронавируса и разрабатывают полезные продукты

Челябинск, 18 марта. В Год науки и технологий, объявленный в России, Южно-Уральский государственный университет продолжает ряд исследований по большинству приоритетных направлений. Одно из них – "Новая медицина". Ученые ЮУрГУ не только разрабатывают схемы лечения болезней, но и моделируют лекарства, а также создают полезные продукты.

Медицинские исследования в Южно-Уральском государственном университете проводят сотрудники Высшей медико-биологической школы. Большое внимание уделяется посттравматическому стрессорному расстройству – одному из видов тревожного расстройства, которое возникает у людей, переживших страшное событие или реальную угрозу для жизни.

В Лаборатории нейрогепатологии ученые работают со сложным ПТСР, которое возникает при хронической травме. Исследователи разработали его экспериментальную модель, чтобы изучить механизмы развития заболевания. Главная цель – выяснить, как обеспечить не только ментальное, но и физическое здоровье людям с ПТСР.

Исследователи установили, что ПТСР негативно воздействует на печень, почки и даже сердце.

"Последнее исследование раскрывает механизм кардиологических осложнений при ПТСР. Он связан с недостаточным уровнем гормонов стресса и развитием окислительного стресса. Дальнейшая работа связана с поиском наиболее эффективного способа коррекции кардиологических осложнений в эксперименте. Ясно, что кроме психологической помощи людям с ПТСР понадобится еще и поддерживающая кардиотерапия", – сообщил доктор биологических наук, профессор, директор ВМБШ ЮУрГУ Вадим Цейликман.

Результаты каждого эксперимента помогают разрабатывать новые пути повышения эффективности лекарственной терапии ПТСР в клинике.

Исследование лекарств – профиль Лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств. Ее сотрудники разрабатывают методы улучшения многих противовирусных, иммуномодулирующих и противоопухолевых средств, в том числе жизненно важных. Прямо сейчас ведется работа над лекарствами от туберкулеза, рака молочной железы и ВИЧ.

Кроме того, исследователи не обошли стороной актуальную проблему коронавируса. Команда лаборатории выиграла конкурс РФФИ-БРИКС, представив свои исследования по поиску эффективных препаратов от Covid-19 и по определению природных веществ, которые могут бороться с вирусами. Такие вещества эффективны не только в лекарствах, но и при употреблении в пищу. Исследования в этой сфере ведут в Лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов и в лаборатории кафедры "Технология и организация общественного питания" ИСТИС ЮУрГУ.