"Эпирок" представляет проходческую буровую установку нового поколения Boomer M20

Москва, 18 марта. Износ гидравлических шлангов – одна из наиболее частых причин простоев оборудования при подземных горных работах. Попадание обломков породы и трение о почву и борта выработок приводят к необходимости постоянного ремонта шлангов. Конструкция стрелы Boomer M20 сводит к минимуму количество незапланированных простоев и обеспечивает бесперебойную работу буровой установки даже в самых тяжелых условиях.

Boomer M20 отличается высокой точностью и производительностью благодаря функциям автоматизации, средствам дистанционного управления и возможности использования цифровых буровых паспортов, что обеспечивает повышенную надежность и качество во время всего цикла бурения. Концепция высокопроизводительной проходки позволяет оператору редактировать и загружать буровые паспорта непосредственно на рабочем месте в забое, не возвращаясь в офис.

"При работе с цифровыми буровыми планами увеличивается глубина заходки, повышается точность и снижается расхождение реального профиля выработки с проектным. Экономия затрат может достигать 25%, а повышение производительности — 40%", — сказал глобальный менеджер по продукту Никлас Берггрен.

Буровая установка Boomer M20 отвечает всем требованиям и обеспечивает безопасные рабочие условия для операторов благодаря особенностям конструкции. Функции дистанционного управления позволяют оператору выполнять работу на безопасном расстоянии от забоя и даже в межсменные интервалы.

Эргономичные многофункциональные джойстики обеспечивают оптимизацию управления установкой, улучшая контроль рабочих процессов. Уникальная конструкция кабины обеспечивает лучшую в классе обзорность, а звукопоглощающие и виброизоляционные материалы поддерживают шум на уровне всего 65 децибел. Еще одно важное преимущество — безопасные платформы для установки анкеров, позволяющие исключить нахождение человека под незакрепленным сводом выработки.

"Эпирок" продолжает стимулировать снижение вредных выбросов в условиях подземных горных работ – Boomer M20 предусматривает возможность исполнения с аккумуляторным электрическим приводом. Питание от аккумулятора обеспечивает дополнительную экономию на техническом обслуживании, вентиляции и охлаждении воздуха.