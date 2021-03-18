На интенсиве Synergy Sales Boot Camp научат самым актуальным подходам к продажам

Москва, 18 марта. В Москве 27 марта пройдет масштабное событие для предпринимателей, руководителей компаний и продавцов — интенсив по продажам Synergy Sales Boot Camp (16+), на котором участники мероприятия узнают самые актуальные подходы к продажам, станут трендсеттерами в e-commerce, разработают стратегию автоматизации и повысят свои продажи, используя эффективные digital-инструменты и психологические триггеры.

Как сформировать стратегию повышения продаж? Что нужно, чтобы овладеть техникой для закрытия сделки со сложными клиентами? Как научить чат-ботов продавать ваши товары и услуги? Как освоить принципы холодных продаж?

На все эти и другие вопросы найдутся ответы на интенсиве по продажам Synergy Sales Boot Camp, организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". Мероприятие включит в себя внедрение в работу самых актуальных трендов digital-продаж и овладение навыка кросс-продаж. Перед аудиторией интенсива выступят ведущие эксперты российских и международных компаний, которые поделятся кейсами в сфере продаж.

Хедлайнером мероприятия американский писатель, бизнес-тренер, автор книги "Достижение Максимума" Брайан Трейси.

Его коллегами по площадке выступят эксперт и спикер в области управления продажами Вадим Дозорцев, директор коммуникационной группы Stong, креативных проектов Art Union и Newideas Дмитрий Сендеров, эксперт по лидогенерации из мессенджеров Сергей Гераськов, директор по маркетингу СДЕК Ольга Сгибнева, ведущий специалист по переговорам и личным продажам Сергей Азимов и многие другие.

"Новые потребности потребителей в сфере продаж постоянно возникают в зависимости от того, как появляются новые инструменты коммуникации. Очень важно общаться с клиентом там, где ему удобно. Не нужно заставлять его пользоваться тем, чем он пользоваться не желает. Если клиент хочет посмотреть ваш продукт — расскажите ему о нём, но не просто так, а на примере возможностей, которые появятся у клиента благодаря использованию этого продукта. Эти новые потребности и есть то необходимое, что приводит к продажам. То есть необходимо всегда видеть возможности в проблемах, которые, как вам кажется, появляются", — отметил эксперт по лидогенерации из мессенджеров Сергей Гераськов накануне форума.

"Рынок сильно изменился за последний год. Постоянно что-то меняется в поведении и потребностях покупателей. Выигрывает не тот, кто действует в соответствии со своими (или экспертными) представлениями о том, как и кому нужно продавать. А тот, кто "ловит на лету" все эти изменения и точно встраивает свой продукт и стиль продаж в них. Есть, конечно, и общие тенденции. Так, уже давно пора перейти на омниканальные продажи: общаться с покупателем в соцсетях, мессенджерах, а не только по телефону или электронной почте", – поделилась своими мыслями по предстоящему мероприятию директор по маркетингу СДЕК Ольга Сгибнева.

Мероприятие состоится на территории площадки The Great Hall Yakimanka. Также будет запись трансляции на электронной площадке Synergy.Online, разработанной Школой Бизнеса "Синергия", где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

Возрастная категория 16+.

Подробнее на сайте интенсива.