Российская государственная детская библиотека приглашает на праздник детской книги

Москва, 22 марта. Лекции, мастер-классы, встречи с писателями в этом году впервые можно увидеть не только в стенах РГДБ, но и онлайн – на платформе #ЧитайФест.

Российская государственная детская библиотека проводит ежегодную Неделю детской книги (0+) – одно из главных событий в отечественной детской литературе с почти восьмидесятилетней историей. В рамках офлайн и онлайн-программы пройдет из около ста разнообразных акций. В их числе встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, литературные занятия, презентации новых книг, показы спектаклей, мультфильмов и диафильмов, мастер-классы, лекции, шоу и много других развлекательных и познавательных событий для детей и взрослых.

В РГДБ состоятся встречи с членами жюри, лауреатами и финалистами премии имени Эдуарда Успенского, конкурса имени Корнея Чуковского, премии "Новая детская книга" и премии имени Самуила Маршака - Ксенией Горбуновой, Оксаной Ивановой, Юлией Лавряшиной, Ладой Кутузовой, Григорием Кружковым, Андреем Усачёвым, Надеждой Беленькой, Алексеем Зайцевым, Наталией Волковой, Анастасией Орловой, Ксенией Тименчик, Екатериной Соболь, Александрой Можгиной, Анастасией Строкиной, Сергеем Махотиным Анной Игнатовой и Асей Петровой.

Юрий Нечипоренко и Алексей Виноградов представят книгу "Огонь с Божедомки", в которой рассказывается о детстве Федора Достоевского. Марина Жильцова презентует книгу-квест "Русалана". Дмитрий и Наталья Козыревы представят книгу "Детомотиватор. Воспитание через игровой тренинг". Тамара Крюкова расскажет о книге "Двери нерассказанных историй". Биолог по образованию Ирина Цхай познакомит с книгой познавательных сказок "Храброе семечко. Грибные истории". Елена Нестерина презентует книгу страшилок "Магазин "Белые тапочки". Также с читателями встретятся писатели Галина Дядина, Наталья Карпова, Михаил Лукашевич, Марина Тараненко и композитор Александр Пинегин.

Кроме этого, читатели смогут посетить литературное занятие "Синицы и их родня" по книге шведского писателя Стефана Касты и художника Стаффана Ульстрёма и мастер-класс по созданию птичьего мобиля.

Также будут показаны спектакли "Хамелеон идёт в гости" камерного театра "Сны слона", "Сумка Желаний" театрального проекта "Играем книгу", "Академия каникул" театральной студии "Мастерская Брусникина", интерактивный мюзикл "Чудо-дерево" детского театра А-Я, "Садко" камерного музыкального театра "Эль Арт" и "Пеппи" от "Театра в чемодане".

О том, как справиться со своими эмоциями на психологическом мастер-классе расскажет педагог Елена Ульева. Игры для развития слухового внимания проведёт логопед, дефектолог Елена Молчанова. В свою очередь актёр и режиссер Театра.doc, создатель театрально-образовательного проекта "Театр сторителлинга" Константин Кожевников даст мастер-класс "Сторителлинг в театре и в жизни". Мастер-классы по актёрскому мастерству проведут театральные студии "Фора" и "Фабрика театра". Их участники попробуют себя в роли актёров и узнают, как сценическое движение, вокал, ораторское искусство и другие театральные дисциплины могут пригодиться в повседневной жизни.

Посетители Недели детской книги в РГДБ также смогут послушать целый ряд лекций: "Анатомия: от макушки до пят", "Каким будет мир, когда мы вырастем: технологии будущего", "Что думают родители о чтении детей?", "Как ты можешь изменить жизнь на планете?", "Жизнь на МКС".

На встрече с путешественником, писателем-натуралистом Камилем Зиганшиным читателей ждет видео-рассказ о кругосветной экспедиции с посещением Аляски, стран Центральной и Южной Америки, Огненной земли, королевства Бутан, Камчатки.

На книжно-научном шоу "Магия книги" при помощи физики, химии и биологии будут проведены исследования приключений любимых книжных героев.

Центр экономии ресурсов представит игру-стратегию "Хранители земли" - первую настольную экологическую игру, созданную на основе кооперационной игровой механики. Состоится также презентация настольной игры-сторителлинга "Коробка сказок" и серии игр "Мир сказочных историй".

"Разумеется, при посещении библиотеки необходимо соблюдать "масочный режим" и социальную дистанцию. Для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация, что продиктовано в том числе и размерами помещений, в которых они будут проходить, - рассказал пресс-секретарь РГДБ Дмитрий Долгов. - Для того, чтобы как можно больше читателей смогли увидеть программу Недели детской книги, мы разработали специальную платформу #ЧитайФест, на которой в прямом эфире будут транслироваться практически все наши активности. В первую очередь речь идет о встречах с писателями из регионов нашей страны. И, наконец, во время НДК в библиотеке будет работать ярмарка, на которой можно купить книги со скидками".

Подробно ознакомиться с программой Недели детской книги можно на сайте Российской государственной детской библиотеки.