Проектный офис "Локомотивов роста" в Свердловской области признан самым успешным в РФ

ТАСС, 22 марта. Екатеринбургский проектный офис федерального партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста" признан самым успешным в России. Об этом заявил в понедельник на заседании общественного совета "Локомотивов роста" в Свердловской области федеральный координатор партийного проекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член генсовета "Единой России" Денис Кравченко. Также по просьбе коллег из Общественной палаты РФ он вручил сегодня благодарственное письмо координатору проекта в Свердловской области и куратору "Локомотивов роста" в Уральском федеральном округе Андрею Мисюре за успешную реализацию проекта в регионе.

"В Екатеринбурге – самый успешный офис проекта "Локомотивы роста" в стране. Участникам проекта из соседних регионов достаточно проехать пару часов и посмотреть, как он здесь воплощается, можно очень многое отсюда взять на вооружение", - сказал Кравченко на совещании.

"Мне очень важно, что проект в Свердловской области реализуется, и благодаря поддержке и активной позиции Виктора Васильевича [Якимова, зампреда Заксобрания Свердловской области, председателя Общественного совета проекта в Свердловской области – прим. ТАСС] и Андрея Васильевича [Мисюры, куратора проекта по УрФО – прим. ТАСС], а также губернатора региона, мы считаем, что "Локомотивы роста" в Свердловской области достойны подражания и являются примером для организации работы в любом субъекте РФ. Свердловская область всегда в нашем топе, и второй год занимает неоспоримое первое место", - уточнил Кравченко журналистам. Он добавил, что налажена "четкая предметная работа и с региональной властью, и с областным центром, и с депутатским корпусом, и будет о чем рассказать в ходе грядущей избирательной компании".

О проекте

Старт федеральному проекту "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" был дан в 2017 году на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Проект направлен на создание условий для поступательного развития экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями - локомотивами роста и развития. Важнейшим направлением проекта является совершенствование законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды.

Первый в России постоянный проектный офис "Локомотивов роста" был открыт в Екатеринбурге в марте 2019 года.