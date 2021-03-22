Федеральный офис "Локомотивов роста" поддержал три свердловских проекта в 2020 году

ТАСС, 22 марта. Федеральный офис проекта "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" поддержал в 2020 году три проекта, которые были ранее инициированы Свердловским региональным проектным офисом. Как сообщили в понедельник по итогам сегодняшнего заседания общественного совета "Локомотивов роста" в Свердловской области, среди них – содействие в реализации проекта строительства НИИ Охраны материнства и младенчества (ОММ) как первого этапа создания Инновационного медицинского кластера в Екатеринбурге, содействие в возврате федерального субсидирования социальной инфраструктуры проектов КОТ (комплексного освоения территории), а также масштабирование проекта по внедрению системы интеллектуального видеонаблюдения Sirius, реализованного в Академическом районе Екатеринбурга.

"Все эти проекты предметные и работают в интересах граждан, они нацелены на благосостояние жителей Екатеринбурга, Свердловской области и на создание благоприятных комфортных условий", - отметил федеральный координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член генсовета "Единой России" Денис Кравченко.

Среди лидеров федерального партийного проекта – обширный спектр свердловских наработок и инициатив. В их числе – проект "общедоступная дефибрилляция", проект "Умный город", система превентивной диагностики энергообъектов на основе искусственного интеллекта, создание производств источников радиоизотопов для фармацевтики и онкологии, создание беспилотных систем управления агротехникой на базе искусственного интеллекта, разработанная МИП "Лаборатория будущего" УрФУ система "Канотоход" для диагностики и ремонта ЛЭП, а также организация производства отечественных экологичных газовых двигателей для автотранспорта.

Среди проектов и инициатив свердловского офиса "Локомотивов роста", реализация которых поддерживается в 2021 году федеральным офисом – ряд мер по созданию стимулов экономического развития и поддержания стабильности на рынке труда, внесение изменений в 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг" для создания равных условий на гражданских рынках для предприятий ОПК и коммерческих организаций, а также перечень комплексных мер по поддержке предприятий ОПК.

В свердловском проектном офисе также сообщили, что сегодня Дениса Кравченко и Андрея Мисюру [куратор проекта по УрФО – прим. ТАСС] принял полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. "Участники встречи обсудили реализацию проекта в Уральском федеральном округе, рассказали о планах по проведению конференции "Локомотивы роста" во время выставки "ИННОПРОМ-2021", а также запланировали проведение окружного форума "Локомотивов роста" в текущем году в Екатеринбурге", – уточнили там.

О проекте

Старт федеральному проекту "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" был дан в 2017 году на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Проект направлен на создание условий для поступательного развития экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями – локомотивами роста и развития. Важнейшим направлением проекта является совершенствование законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды.

Первый в России постоянный проектный офис "Локомотивов роста" был открыт в Екатеринбурге в марте 2019 года.