Эксперты рассказали о климатически нейтральном обращении с отходами на конференции в ТАСС

Москва, 31 марта. В пресс-центре ТАСС 30 марта состоялась конференция в онлайн-формате в рамках проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации", посвященная роли отрасли обращения с отходами и экономике замкнутого цикла в контексте климатической нейтральности.

Вопросы, поднятые на конференции, связаны с экологически благополучной и безопасной окружающей средой и отражают актуальные тенденции глобальной экологической повестки. Защита климата за последние несколько лет получила беспрецедентное внимание со стороны мировых политиков, СМИ и общества. Для Российской Федерации эти вопросы актуальны как в контексте реформы отрасли обращения с отходами, так и в контексте глобального курса на низкоуглеродное развитие и выполнение требований Парижского соглашения, к которому Россия присоединилась в 2019 году.

Участников и слушателей конференции приветствовали по видеосвязи посол Германии в Российской Федерации господин Андреас Геза фон Гайр и статс-секретарь-заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Светлана Радченко.

В своем обращении посол отметил, что Россию и Германию связывает важное и успешное сотрудничество, прежде всего в сфере климата и экологии. Опыт Германии демонстрирует, что обращение с отходами может стать крайне важным вкладом в дело защиты климата. С 1990 года выбросы сектора обращения с отходами упали в Германии на 72,7%, гораздо сильнее, чем в других отраслях экономики. Таких результатов Германия хочет добиться в масштабах всей Европы, в плане – построение к 2050 году устойчивой и углеродно-нейтральной экономики замкнутого цикла.

С целью международного обмена опытом и наилучшими практиками по заказу Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии с 2018 года реализуется российско-германский проект "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации", официальным партнером которого является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а оператором – Немецкое общество по международному сотрудничеству (представительство ГИЦ в Москве).

По словам господина фон Гайра, немецкая сторона охотно делится опытом, а российская сторона понимает, как адаптировать этот опыт к российским условиям. "Мы имеем дело с прекрасным примером успешного германо-российского сотрудничества на практике", - подчеркнул фон Гайр.

В своем видеообращении к участникам конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Светлана Радченко отметила заинтересованность в изучении германского опыта ввиду проведения в России реформы отрасли обращения с отходами. Российская и германская стороны высоко оценивают успехи совместного проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации", который продлевается до середины следующего года. Радченко выразила уверенность, что в ходе второго этапа совместная работа по поиску решений возникающих вопросов в области обращения с отходами будет продолжена.

Глава Представительства Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) в России Юлия Грищенкова в своем вступительном слове сообщила, что за 2,5 года проведения проекта экспертами по обе стороны границы проделана огромная работа. В ходе конференции были представлены некоторые из последних результатов – Аналитический обзор потенциального вклада отрасли обращении с отходами отрасли обращения с отходами в России в климатическую политику РФ, комплексный сравнительно-правовой анализ нормативно-правовой базы Германии и России в области обращения с отходами, эксперты также рассказали об опыте Германии, который может быть полезным в сфере обращения с отходами в РФ.

Доктор Андреас Ярон, министерский советник Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии, руководитель отдела по общим, основополагающим и международным вопросам экономики замкнутого цикла и трансграничного перемещения отходов, в своем докладе представил План действий по развитию экономики замкнутого цикла, являющегося частью "Зеленой сделки" ЕС.

Заместитель председателя рабочей группы "Климат и отходы" Международной Ассоциации обращения с твердыми коммунальными отходами (МВСЕ/MWSE) Йоханнес Пауль продолжил тему актуальных подходов ЕС к достижению заявленных климатических целей, а также рассказал о водородной стратегии и стратегии по сокращению выбросов метана.

Особый интерес вызвал доклад вице-президента Союза коммунальных предприятий Германии (VKU) Патрика Хазенкампа, который представил реальный вклад немецкой отрасли обращения с отходами в защиту климата, а также продемонстрировал некоторые примеры и технологии из практики.

В студии ТАСС в ходе экспертной дискуссии были затронуты вопросы учета и мониторинга выбросов парниковых газов, перспективы разработки соответствующих законопроектов, планы по сокращению полигонного захоронения, внедрения инструментов поддержки и экономических стимулов раздельного сбора отходов и ряд других. Своим опытом поделились российские эксперты: начальник отдела сотрудничества по линии межправкомиссий Департамента международного сотрудничества Минприроды России Ирина Кузнецова, начальник отдела мониторинга, анализа и оценки воздействия на окружающую среду и климат в нефтегазовом комплексе "Российского энергетического агентства" Министерства энергетики Российской Федерации, эксперт Рамочной конвенции ООН об изменении климата Михаил Гитарский, директор по нормотворческой деятельности ППК "Российский Экологический Оператор" Георгий Петришин, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов по обращению с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Во второй части конференции эксперты более подробно рассмотрели методы и технологии переработки отходов с точки зрения выбросов парниковых газов.

Ведущий научный сотрудник Института энергетики и окружающей среды г. Хайдельберг (IFEU) Регине Фогт в своем докладе рассказала, какие именно выбросы парниковых газов и с помощью каких инструментов и методик считают в Германии и многих других странах, а также каким образом оценивается климатический потенциал (экологический баланс) отрасли.

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института прикладной экологии г. Берлин (Öko-Institut Berlin) Винфрид Булах принимал непосредственное участие в новейшем исследовании Федерального ведомства охраны окружающей среды в Германии, посвященном вопросам эффективности традиционного компостирования и ферментации, а также новых термо- физико- и биохимических методов утилизации органических отходов, в своем докладе он поделился результатами этой работы.

Генеральный директор Независимого бюро экспертизы по вопросам РОП Германии доктор Штефан Леле рассказал о вкладе рециклинга в достижение целей защиты климата, сделав основной акцент на рециклинге пластиковой упаковки.

В студии ТАСС с докладами и комментариями в ходе дискуссии выступили российские эксперты: генеральный директор "Союза переработчиков пластмасс" Петр Базунов, старший научный сотрудник Института глобального климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля Ирина Говор, заместитель директора по инновациям ФГБУ УралНИИ "Экология" Анна Ощепкова, по видеосвязи к ним присоединился заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Алексей Панкратов.

В рамках проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации" в сотрудничестве с ФГБУ УралНИИ "Экология", подведомственному Минприроды России институтом, был проделан сравнительно-правовой анализ документов, регулирующих сферу обращения с отходами в Германии и России. В процессе работы выявляли сходство и различия законодательств двух стран, в том числе в области приоритетов государственной политики, обязательств граждан, субъектов Российской Федерации и участников отрасли в организации и обеспечении эффективного обращения с отходами потребления, в том числе касающиеся раздельного сбора, выбора групп товаров РОП, установления нормативов утилизации (показателей) и иных областей, представляющих наибольший интерес с точки зрения актуального развития реформы в Российской Федерации и наиболее острых вопросов регулирования. Итогами этой огромной работы поделилась в своем докладе заместитель директора по инновациям ФГБУ УралНИИ "Экология" Анна Ощепкова.

Завершая конференцию, глава Представительства Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) в Москве, руководитель проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации" Юлия Грищенкова выразила благодарность всем экспертам, которые на протяжении 2,5 лет активно участвовали в работе проекта. Благодаря результатам этой работы и поддержке экспертного сообщества проект получил дальнейшее продление.

В ходе конференции много говорилось о значении принятой концепции расширенной ответственности производителя и предстоящих изменениях в нормативно-правовой базе, связанной с реализацией указанной концепции. "Именно это и станет основной темой работы проекта на втором этапе" - подчеркнула Юлия Грищенкова. Глава Представительства ГИЦ в Российской Федерации выразила уверенность, что интенсивность работы останется столь же высокой и приведет к внедрению ряда инициатив.