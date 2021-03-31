"Ингосстрах": удаленное урегулирование по каско показало рост в 10 раз за 2020 год

Москва, 31 марта. "Ингосстрах" подвел итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile (4+) (МП). По итогам 2020 года компания зафиксировала рост почти в 10 раз заявленных убытков по каско онлайн (к результатам 2019 года), до почти 20 000 тыс. случаев. На текущий момент более 11,3% убытков в каско заявляется онлайн. Среднее время урегулирования – выдача направления на ремонт на дилерскую СТОА – составляет 1 рабочий час.

Весной 2020 года "Ингосстрах" оперативно расширил географию урегулирования убытков онлайн по каско в мобильном приложении IngoMobile, подключив к сервису практически все регионы страны. К концу апреля количество заявленных онлайн убытков по каско выросло до 15% (с 3% в марте 2020 года) и сохранялось на отметке выше 10% на протяжении всего года. Количество заявленных убытков в апреле 2020 года – около 1 тыс. случаев, в период с июня по декабрь – более 2 тыс. ежемесячно.

Активнее всего сервисом онлайн-урегулирования по каско в IngoMobile пользуются клиенты 24-35 лет (более 20%), 37-54 лет – около 10% клиентов. Наиболее часто убытки онлайн заявляют автовладельцы из Москвы (15,5%), Санкт-Петербурга (13,6%), Иркутской (7,6%), Новосибирской (7%) и Самарской областей (6%), Республиках Карелия (5%) и Марий Эл (5%).

"Функционал удаленного урегулирования в каско был запущен нашей компанией в 2019 году, однако именно ситуация с пандемией выступила драйвером его развития. Популярность сервиса превзошла все ожидания, и мы с гордостью заявляем о десятикратном росте случаев, урегулированных онлайн. Необходимо отметить, что новинкой воспользовались представители всех возрастных групп – к примеру, более 1000 заявлений получены от клиентов старше 60 лет. Мы продолжим развитие онлайн-каналов для улучшения взаимодействия с клиентом и повышения нашей эффективности", – отметил Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах".

Урегулирование убытка по каско – от заявления до получения согласования и выбора СТО – полностью проходит через мобильное приложение IngoMobile. Пользователь заполняет информацию, необходимую для урегулирования страхового случая, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного автомобиля и необходимые документы, и отправляет в "Ингосстрах". IngoMobile поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. В приложении создается убыток, затем страховая компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт. Пользователь приложения может выбрать подходящее СТОА прямо в IngoMobile.

Удаленное урегулирование убытков по каско в IngoMobile – полный цикл от заявления об убытке до выбора СТОА и выдачи направления на ремонт – занимает в среднем 1 рабочий час, что позволяет существенно экономить время клиента и не требует визита в офис страховой компании.

Напомним, что сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет текущим клиентам компании продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации по договору. Кроме того, в приложении можно совершать различные платежи (взносы по договорам с рассрочкой, оплатить счет или франшизу). А для новых пользователей доступен весь перечень полисов для онлайн оформления, включая ОСАГО, страхование квартиры или дома, ипотечное страхование и пр. Клиенты по добровольному медицинскому страхованию могут подобрать через приложение клинику для посещения и ознакомиться со списком согласованных медуслуг, записаться на прием к врачу онлайн. Благодаря функциональности и удобству сервиса прирост новых пользователей IngoMobile среди клиентов "Ингосстраха" за последние 6 месяцев составил 25%.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.