Москвичи смогут посетить выставку современного искусства в метро

Москва, 1 апреля. В московском метрополитене начала работу выставка современного искусства (6+), увидеть лучшие произведения современных художников и фотографов можно будет до 14 апреля в переходах между станциями "Пушкинская" — "Чеховская" и "Тургеневская" — "Чистые пруды". Проект организуют Корпорация "Синергия" совместно с ГУП "Московский метрополитен", ярмаркой современного искусства Art Russia Fair и при поддержке куратора ярмарки Art Russia Fair Юлии Рублевой, основателя проекта #АРТмеценат.

C 1 по 4 апреля 2021 в Гостином дворе состоится одно из самых ярких событий весны Art Russia Fair. Этим знаковым мероприятием открывается новый сезон в российской арт-индустрии. На Art Russia Fair будут представлены все важные и наиболее актуальные направления в искусстве: абстрактный экспрессионизм, символизм, сюрреализм, современный реализм, концептуализм, перформанс, арт-фотографии и digital art.

"Мы решили создать проект, который сделает искусство доступнее и тем самым заинтересует больше людей. Для этого мы выбрали самую посещаемую площадку города — Московский метрополитен, который сам по себе является арт-объектом. Проект призван показать, что в России очень много достойных современных художников, на чье искусство стоит обратить внимание", – прокомментировала сооснователь Art Russia Fair Елизавета Фролова.

Всего на выставке будет представлено 29 работ, в числе которых абстрактный экспрессионизм Александра Бабинского, реализм Ксении Сандеско, абстракционизм Саши Кусака и многое другое.

Возрастная категория 6+.