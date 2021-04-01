Сбер Управление Активами отмечает 25-летний юбилей

Москва, 1 апреля. Первого апреля исполняется 25 лет крупнейшей и одной из старейших на российском рынке управляющих компаний Сбер Управление Активами.

Сбер Управление Активами стояла у истоков создания российского фондового рынка и продолжает активно участвовать в его развитии. Многие памятные вехи прочно связаны с именем Сбер Управление Активами. Так, в 1996 году компания запустила один из первых на рынке открытых паевых фондов — фонд облигаций "Илья Муромец", который до сих пор существует и является одним из наиболее востребованных среди клиентов.

Компания стала одним из основных драйверов появления российских ETF — биржевых ПИФов. В 2018 году первый российский БПИФ был запущен именно Сбер Управление Активами.

Компания является лидером рейтинга Московской биржи по количеству ИИС, открытых среди управляющих компаний. В 2019 году миллионный ИИС на российском рынке был открыт в Сбер Управление Активами.

Первыми, кто перешагнул исторический рубеж в триллион рублей под управлением, стали компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам 2019 года.

Сбер Управление Активами первой на российском рынке сделала ПИФы полностью цифровым продуктом. Широкий функционал работы с ПИФами доступен в СберБанк Онлайн, клиенты по заслугам оценили эти возможности и большинство операций проводят онлайн: порядка 65% вложений в ПИФы и 50% погашений совершаются удалённо. Сегодня большая часть продуктов Сбер Управление Активами доступна онлайн, при этом снижены комиссии и порог входа.

Компания занимает лидирующие позиции во всех сегментах рынка доверительного управления: в сегменте паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых) Сбер Управление Активами принадлежит самая крупная доля — 27%, отдельно в сегменте БПИФ — 52%, в сегменте ИИС — более 60%.

"Свой 25-летний юбилей компания встречает в официальном статусе крупнейшей на российском рынке. Второй год подряд, согласно рэнкингу Эксперт РА, компании бизнеса Сбер Управление Активами управляют наибольшим объёмом активов среди российских управляющих компаний. Последние годы стали одними из самых ярких за всю историю российского рынка доверительного управления, а Сбер Управление Активами — одним из главных драйверов роста и развития рынка. Мне хотелось бы поблагодарить команду Сбер Управление Активами, чей опыт, квалификация и целеустремленность позволяют добиваться таких высоких результатов из года в год. Также я хотел бы сказать спасибо нашим коллегам в банке, без помощи которых было бы невозможно реализовать наши амбициозные планы. Уверен, что какие бы изменения не ожидали рынок управления активами, мы готовы быть в авангарде преобразований", - сказал генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.