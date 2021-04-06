Звезды эстрады поздравили "Авторадио" с днем рождения

Москва, 6 апреля. "Авторадио" (12+) отмечает день рождения. В рамках вечернего шоу "Мурзилки Live" столичную радиостанцию и ее слушателей поздравили звезды эстрады.

Радиостанция стала первооткрывателем не одного талантливых артистов, организовала сотни ярких акций и громких проектов, в том числе международного масштаба. Самый известный из них – международный музыкальный фестиваль "Дискотека 80-х" (12+). Он пользуется популярностью не только в России, но и востребован в Европе. До пандемии "Дискотека 80-х" не один год собирала солд-ауты в разных городах Германии.

В активе "Авторадио" 45 золотых микрофонов "Радиомании" – главной профессиональной награды страны, престижные международные премии NAB International Broadcasting Excellence Award (18+) и NYF's International Radio Program Awards (18+), а также несколько мировых рекордов.

"Ребята, с днем рождения. – поздравила "Авторадио" Диана Арбенина. – Мы с вами ровесники – "Снайперам" в этом году тоже исполняется 28 лет. Поэтому давайте еще 28, 28 и 28, а мы вместе с вами."

Все лучшее еще только ждет "Авторадио". В этом не сомневается Юлианна Караулова.

"Очень рада оказаться здесь и поздравить лично. Возраст прекраснейший – еще не 30, говорю, как женщина, но такой уже осознанный, с замечательным опытом, с энергией. И все лучшее, конечно же, впереди", - сказала она.

Появившись в начале 90-х в России как первое радио для автомобилистов, "Авторадио" тоже быстро завоевало доверие слушателей. В настоящее время это не только один из лидеров московского рынка, но и успешный федеральный бренд, охватывающий вещанием свыше 90% регионов России, включая и все города-миллионники. Ежедневно на частоту "Авторадио" настраиваются свыше 18,3 млн россиян (Mediascope, Radio Index – Россия 0+). Радиостанция внедряет digital-технологии, ведет аккаунты в социальных сетях и является лидером среди российских радиовещателей по подписчикам на YouTube. Помимо него команда развивает еще четыре тематических канала: "Авторадио OnAir", "Дискотека 80-х", "Мурзилки LIVE" и "Авторадио.AVTO".