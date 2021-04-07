Больницы Челябинской области получат 150 единиц медицинского автотранспорта

ТАСС, 7 апреля. Медицинский автопарк Челябинской области пополнился во вторник на 39 легковых автомобилей для оказания неотложной помощи, закупленных за счет средств областного бюджета. Еще 21 автомобиль скорой медицинской помощи класса "В" безвозмездно передан региону Русской медной компанией. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации облправительства по итогам рабочей поездки губернатора Алексея Текслера в Челябинскую областную больницу, где ему представили новые автомобили для медучреждений региона.

"Мы с 2019 года активно занимаемся вопросами обновления автотранспорта для нужд здравоохранения. Около 100 автомобилей мы заменили в 2019 году, но интенсивность этой работы в этом году, как и в прошлом, увеличится. В прошлом году мы обновили парк на 135 единиц, в большинстве случаев это были машины скорой помощи. В этом году по программе первичного звена у нас запланировано приобретение 94 автомобилей неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Всего в этом году мы обновим парк машин на 150 автомобилей. Это по сравнению с тремя годами ранее, когда обновляли автомобили десятками, колоссальный шаг вперед", – приводят в управлении слова Текслера.

Десять машин класса "В" будут направлены станции скорой медицинской помощи Челябинска, по две единицы – в медицинские организации Варненского, Карабашского, Коркинского, Кыштымского, Сосновского районов, один автомобиль поступит в Октябрьский район. В управлении добавили, что автомобили скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.

В этом году на территории Челябинской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой в 2020 году пройдут капремонты в 18 медорганизациях и будет установлено 1400 единиц медицинского оборудования. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей. Также в ходе реализации программы планируется построить новые ФАПы, четыре поликлиники и три стационара – всего около 100 объектов здравоохранения.

Ранее на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что из-за ситуации с коронавирусом вся система здравоохранения, включая службы скорой медицинской помощи, испытывает повышенную нагрузку. По его словам, "по поручению президента правительство помогает субъектам Федерации расширять парк" машин скорой помощи.